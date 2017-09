Medaljen glapp for Leknessund

Andreas Leknessund fortsetter å tape tid, og sykler i mål til en åttendeplass. 32,30 sekunder bak verdensmester Thomas Pidcock. – Jeg synes han skal ha honnør for å gå all inn for gull her. Det var et tøft løp, så er det synd det ikke holder inn, sier Dag Erik Pedersen.