Medaljehåpet kan være knust: – Det er tungt

– Det er tungt. Det er ikke noe koselig, sier Loyd Remi Solberg til NRK etter kampen.

Kapteinen er svært skuffet over å ha tapt det som ble omtalt som den viktigste kampen for Norge i gruppespillet i paralympics.

Med storfavoritt Canada i gruppa, er det trolig Italia som Norge må havne foran, hvis de skal komme seg videre til semifinalen.

– Italia er et hardt lag, det er alltid jevnt når vi møtes og det blir aldri mange mål, men i denne kampen har vi for lite skudd på mål. Det er ikke bra nok, sier Solberg.

Italia startet best

Kampen startet dårlig for Norge. Italia hadde pucken mest, og etter en målløs første periode, var det Sandro Kalegaris som sikret italiensk ledelse tidlig i den andre perioden.

Norge fikk til mer og mer spill utover i kampen, og drøyt ti minutter etter Italias scoring skulle de få betalt da Morten Værnes utlignet.

Den tredje perioden startet som den andre, med en italiensk scoring, denne gangen var det Gianluigi Rosa som overlistet Norges keeper.

Etter målet falt det norske laget litt sammen, og mistet stadig pucken til motstanderne på farlige områder.

– De norske spillerne er frustrerte, de får ikke til noe som helst, sa NRK kommentator Trond Johnsen.

Da kampen tikket mot slutt, og det gikk mot tre poeng til Italia, dukket Audun Bakke opp og scoret 2–2 målet. Dermed ble det overtid.

LIKT ETTER TREDJE PERIODE: Norge sikret seg overtidsspill etter 2-2 målet i den tredje perioden. Foto: Handout / Reuters

Bommet på alle straffene

Norge fikk en stor mulighet til å score på overtiden, men italias keeper hang med på notene, dermed var det duket for straffekonkurranse

Mens Italia scoret på en av sine tre straffer, hadde ikke Norge marginene på sin side, med en puck i stanga, og en i hjelmen på keeperen. Solberg tok den første straffen for Norge, som ble for enkel for keeperen..

– Det var dårlig av meg å ikke sette den straffa. Det var ikke noe hyggelig. Jeg så åpningen, men keeperen fikk lagt seg ned i tide, sier han.

Italia har dermed to poeng, mens Norge fikk ett. Med storfavoritt Canada i gruppa, har Italia nå en klar fordel kontra Norge til å sikre seg plass i semifinalen.

– Vi er i bakleksa, men vi har fått med oss ett poeng, så vi kan fortsatt klare det, men vi er kanskje avhengig av at Sverige overrasker mot Italia, sier Solberg

– Vi må slå Sverige og ta poeng mot Canada. Den kampen mot Canada er særdels viktig.

Senere i dag møter Canada våre naboer Sverige i den andre kampen i gruppa.