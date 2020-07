Medaljehåp allergisk mot klor – tvunget til å bytte idrett

– Han er nesten like sterk som Supermann, sier trener for paralandslaget i langrenn, Bjørn Kristiansen, om Bjørnstad.

Trener Bjørn Kristiansen er fornøyd med at Bjørnstad nå er en del av landslaget i paralangrenn. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

23-åringen fra Svelvik tok fire medaljer i VM i svømming i Mexico City for tre år siden, og planen var å forsvare medaljene i Paralympics.

Så fikk han påvist atopisk eksem som følge av allergi mot klor.

– Det klødde over hele kroppen, og jeg fikk nesten ikke sove om nettene. Jeg våknet ofte midt på natten og klødde frem til morgenen. Man kan ikke trene 25–30 timer i uka og sove 3-4 timer om nettene, forteller Bjørnstad til NRK.

– Han har en vinnerskalle

Dermed kunne ikke unggutten fortsette karrieren i svømmebassenget. Men i stedet for å gi seg som toppidrettsutøver i en alder av 23, bestemte Bjørnstad seg for å fortsette satsingen, og valget falt på langrenn.

– Langrenn var det jeg trente mye da jeg bodde på Olympiatoppen. Jeg brukte det veldig mye som alternativ trening, og så dro jeg og pappa opp til Sjusjøen. Hver helg kjørte vi tur-retur samme dag og gikk på ski. Så synes jeg det var veldig gøy, og jeg likte utfordringen, forteller Bjørnstad.

Bjørnstad pigger langs landeveien. På vinteren skal han bruke kjelke med ski, på asfalten har kjelken fått hjul. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Nå har unggutten blitt belønnet med plass på rekruttlaget til paralandslaget, og treneren er full av lovord om sin nye elev.

– Vi er veldig glade for at han har bytta. Det er klorfritt så vi har trua på at vi har en idrett å tilby som kan ligne på det å prestere på samme nivå som det han gjør i svømming, sier trener for paralandslaget, Bjørn Kristiansen og legger til:

– Det er en grunn til at vi har tatt han inn på rekruttlaget, for vi tror at det bor mye i Andreas. Han har en vinnerskalle, og han har en vilje på det her å trene mye og målretta.

– Jeg tryner hele tiden

Men selv om Bjørnstad har fysikken som skal til for å hevde seg i toppen, er det en helt annen idrett han nå begir seg ut på, og han er klar på hva som blir den største utfordringen.

– Det blir det tekniske. Det er noe helt annet enn det jeg er vant med i svømming, men jeg er vant til å tenke annerledes og gjøre det beste ut av det. Så det blir spennende å se, sier Bjørnstad og utdyper den tekniske biten:

– Det er tekniske utforkjøringer i alle fall, jeg tryner hele tiden. Hvert fall 5–6 ganger hver gang jeg er på ski, jeg har knekt et par ski og løsnet et par bindinger, forteller 23-åringen.

Bjørnstad opprettholder svømmeferdighetene ved å svømme i fjorden, hvor det ikke er klor. Med seg har han alltid sin far som støtte. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Samtidig som Bjørnstad nå bokstavelig talt «pigger» for harde livet, kommer han til å opprettholde svømmingen, bare ikke i basseng med klor.

– Det er veldig bra trening og veldig mildt med tanke på skader, sammenlignet med langrenn som er på mye hardere underlag. Hvis huden skulle bli bra igjen, så er det godt å ha holdt svømmingen ved like, forteller Bjørnstad.

– Kan du bli frisk?

– Det er det ingen som vet. Det kom ut av det blå, så det vet man jo aldri.