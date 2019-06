Torsdag kveld skulle tre av verdens fire raskeste ha møttes til duell på 400 meter hekk under Bislett Games. Men da stjernene skulle møte media under det tradisjonelle jordbærpartyet onsdag kveld, manglet den aller beste av dem.

Abderrahman Samba fra Qatar måtte tidligere i uka trekke seg på grunn av en betent slimpose i hofta.

Foreløpig har det ikke kommet så mange detaljer om skaden. Men i verste fall kan det ta langtid å komme tilbake for verdens nest raskeste gjennom tidene på langhekken, ifølge andre som har hatt lignende skade.

– Skal ta kontakt

Sambas hekkerival Kyron McMaster (22) har nemlig slitt med samme skade i et helt år. Riktig nok er han klar for Bislett Games, men så sent som for to uker siden måtte han trekke seg fra Diamond League-stevnet i Stockholm på grunn av skaden som plaget ham gjennom hele 2018-sesongen.

– Så jeg vet hva Samba går igjennom nå, og jeg skal ta kontakt med ham for å gi ham litt innsikt i hva jeg gjorde i gjenoppbyggingsfasen. Det kan kanskje hjelpe ham, sier McMaster til NRK.

– Så du vil hjelpe ham med å bli bedre raskt?

– Ja, å ha Samba i løpet hjelper oss alle. Han kaster glans over øvelsen og gir oss oppmerksomhet.

STERK TRIO: Abderrahman Samba (t.h.), Kyron McMaster og Karsten Warholm i Paris i fjor sommer. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Fikk feil behandling

McMaster vil blant annet bidra til at Samba unngår feilbehandling.

– Jeg er fortsatt ikke hundre prosent, hovedsakelig fordi jeg ikke fikk riktig behandling, på grunn av at vi ikke var sikre på hva skaden var. Men til slutt tror jeg vi fant ut hva som var sannheten om skaden, og med systematisk jobbeing i to uker kom vi opp på et bra nivå.

– Så dette holdt deg faktisk litt tilbake hele forrige sesong?

– Ja, det gjorde det. Bare to ganger kunne jeg prestere omtrent som jeg ville.

Abderrahman Samba har ikke blitt slått på 400 meter hekk siden Karsten Warholm vant VM finalen i London for snart to år siden.

Om han ikke stiller i VM på hjemmebane i Doha i oktober, eller stiller redusert av en langvarig skade, vil det sånn sett åpenbart gjøre det lettere for rivalene å kjempe om gullet.

Likevel vil rivalene ha ham tilbake så fort som mulig.

– Å ha ham i feltet er en stor fordel. For noen er det kanskje en fordel at han ikke er der også, men min konkurranseplan endres ikke med eller uten Samba, sier McMaster.

Karsten Warholm er av samme oppfatning.

KAMP: Kyron McMaster slo Karsten Warholm i Diamond League-finalen i fjor, akkurat som året før. Foto: ARND WIEGMANN / Reuters

– Må hjelpe hverandre

– Det er kjempefint. Man må hjelpe hverandre. Det er bare kanon, sier Warholm om McMasters håndsrekning.

– Jeg vil at alle skal være der når man først skal springe. Det er ikke sånn at man jubler for at andre er skadet. Når man først skal vinne eller gjøre noe sånt, vil man helst springe mot alle, fastslår han.

Å slå Kyron McMaster kan bli utfordrende nok under Bislett Games. McMaster har hatt bedre sesongbeste enn Warholm både i 2017 og 2018, og har også vunnet Diamond League-trofeet de to siste årene.

Samtidig er det ingen tvil om at Warholm er den av dem som har kommet best i gang i 2019.

Tiden 47,85 under ekstremt vanskelige forhold i Stockholm for to uker siden, viser både at Warholm er i form og at han ikke lar seg stoppe av litt ruskevær. Det kan det også bli på Bislett.