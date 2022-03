McGrath tok sin første verdenscupseier: – Jeg gikk helt amok

Abramovitsj på britenes sanksjonsliste

Storbritannia har besluttet å iverksette sanksjoner mot flere nye oligarker, blant dem Chelsea-eier Roman Abramovitsj, opplyser den britiske regjeringen.

Forrige uke kunngjorde den rike russeren at han vil selge klubben, som han kjøpte i 2003. Han hevdet at han vil bruke overskuddet for ofre for krigen i Ukraina.

Forretningsmannen har tidligere fått kritikk for sine nære bånd til Russlands president Vladimir Putin. (NTB/NRK)