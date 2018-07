VM er et sted hvor alt blir forstørret, hvor enkeltprestasjoner går inn i historiebøkene og hvor mål blir foreviget. Av og til får man følelsen at man er vitne til noe helt spesielt. Og et slikt øyeblikk kom da Frankrike slo Argentina i åttedelsfinalen.

Det kan ha vært kampen som om 10 år omtales som gjennombruddet til Kylian Mbappé.

Den franske spissen er kun 19 år, men mot argentinerne gjorde han som han ville. Han parkerte forsvaret med et løp fra midt på egen banehalvdel som ga Frankrike straffe. Han scoret to mål, det ene med en nydelig touch inne i boksen, det andre med en iskald avslutning.

Ingen tenåring har scoret to mål i en VM-kamp siden Pelé i 1958.

Men det var en annen brasilianer Mbappé minnet om.

Spesiell fra første stund

For parallellene til Ronaldo er flere. De to er like som spillere, og likesom Ronaldo tryllet i sitt første VM, gjør Mbappé det samme nå. Dette har stor betydning, for før VM visste ikke verden helt hvor god Mbappé egentlig er.

Selv om den kanskje burde.

Kylian Mbappé storspilte i Monaco fra 2015 til 2017 før han ble lånt ut til Paris Saint-Germain, og deretter solgt til den franske klubben året etter. Foto: VALERY HACHE / Afp

Mbappé har vært ansett som spesiell siden han vokste opp i Bondy, et av de mange fattige strøkene i utkanten av Paris som har produsert så mange stjerner – spesielt med utenlandsk bakgrunn. Mbappés far, Wilfried, er fra Kamerun og moren, Fayza, er fra Algerie; Wilfried var fotballtrener og Fayza var profesjonell håndballspiller.

Da Mbappé begynte å spille fotball, sa trenerne hans at de aldri hadde sett et større talent.

På veien til toppen trente Mbappé hardt, festet lite og gikk tidlig til sengs. Han tapetserte rommet med plakater av Cristiano Ronaldo. Da han som 13-åring kom inn på Clairefontaine, det nasjonale fotballakademiet, lå omtrent hele Europa langflate etter ham.

Men Mbappé valgte Monaco, en forholdsvis liten klubb kjent for sin talentutvikling. I 2016/17 hjalp han laget til en sensasjonell tittel i Ligue 1. Så dro han til søkkrike Paris Saint-Germain, med en prislapp på rundt 1,5 milliarder kroner. Der har han fortsatt sin briljans.

De fleste har altså kunnet se at Mbappé er god. Men hvor god?

Det er tross alt ikke alle som følger fransk fotball eller det franske landslaget. Det er i VM at man virkelig kan finne ut hva som bor i Mbappé. Før sommeren var han et stortalent som sto klar til å eksplodere.

Så kom kampen mot Argentina.

Opp på scenen

Derfor markerte prestasjonen et skille mellom Mbappé som talent og Mbappé som en moden spiller i toppklasse – en spiller man kan vurdere opp mot Neymar, Cristiano og Lionel Messi. Selv om Mbappé fortsatt har langt igjen, befinner han seg nå i denne kategorien.

Man kan tross alt ikke rive Argentina i fillebiter i VM og bli betegnet som en «lovende unggutt».

Kylian Mbappé herjet med Argentina da Frankrike tok seg til kvartfinalen i VM. Nå venter Uruguay. Foto: PILAR OLIVARES / Reuters

Få i internasjonal presse var i tvil om betydningen av det Mbappé utrettet. Britisk presse skrev at han hadde «ankommet scenen» – et uttrykk som brukes når et talent når verdenstoppen. På spansk sier man kun at en spiller har «ankommet».

Jorge Valdano, spissen som vant VM med Argentina i 1986, skrev denne uken at Mbappé «stormet inn i historiebøkene» og beviste at han tilhører den øverst klassen.

– Det var en de kampene hvor en spiller går ut på banen som én person, og så, takket være sitt enorme talent, går av banen igjen som en helt annen, skrev Valdano.

Store forventninger

Kanskje kan slike erklæringer virke overdrevet etter kun én kamp, men slik fungerer VM. Derfor var det naturlig å tenke på når vi sist så et så rått talent utfolde seg foran et globalt publikum.

Man må fort tilbake 20 år, for verken Messi eller Cristiano tok verden med storm i sitt første VM. Messi ble 19 i løpet av mesterskapet i 2006, men startet kun én kamp og scoret ett mål. Cristiano var 21 i samme VM, men scoret bare en straffe og ble mest kjent for å få Wayne Rooney utvist i kvartfinalen mot England.

Ingen av dem levde opp til de enorme forventningene i forkant. Men det gjorde Mbappé mot Argentina.

Og det gjorde Ronaldo i 1998.

Okse og ballettdanser

Om ikke annet hadde Ronaldo enda større forventninger rundt seg enn det Mbappé har hatt da han fikk VM-debuten. Ronaldo, som ikke fikk spilletid da han var med til VM som 17-åring i 1994, var i 1998 to år eldre enn Mbappé og hadde allerede blitt kåret til verdens beste spiller to ganger.

Så, i VM i Frankrike, viste han verden hvorfor.

Ronaldo scoret fire mål, før han ble syk før finalen som Frankrike vant 3–0. Han var råsterk og kjapp, med kloke avgjørelser og en nydelig touch. Den engelske journalisten Matt Dickinson beskrev ham en gang som en blanding av en okse og en ballettdanser – rå kraft, følsom teknikk. Det samme kan sies om Mbappé.

Spesielt løpet hvor Mbappé vant straffen mot Argentina, minnet om Ronaldo. Han sprintet bort fra kapteinen Javier Mascherano og holdt unna Marcos Rojo, før han ble revet ned.

Straffe til Frankrike Du trenger javascript for å se video.

På sitt først mål viste Mbappé igjen likheter med Ronaldo. Touchen for å legge ballen til rette inne i boksen kunne knapt vært bedre vektet, mens steget og akselerasjonen var langt mer enn hva noen forsvarer kunne hamle opp med.

Kylian Mbappé scorer for Frankrike Du trenger javascript for å se video.

Så scoret Mbappé sitt andre med et lavt skudd fra høyre i motsatt hjørne...

Mbappé sender Frankrike til himmels Du trenger javascript for å se video.

... litt sånn som Ronaldo scoret sitt første VM-mål i 1998 mot Marokko.

ronaldo-marokko98-0507nett Du trenger javascript for å se video.

Troneskiftet

Det har ikke vært vanskelig å se disse parallellene. I kjølvannet av Argentina-kampen har både spillere og kommentatorer nevnt Ronaldo, blant andre Valdano. Selv ikke Frankrikes trener, Didier Deschamps, som spilte mot Ronaldo i VM-finalen i 1998, kunne dy seg.

– Ronaldo var veldig kjapp. Jeg tror Mbappé er enda kjappere, sa Deschamps.

Om Mbappés prestasjon virket historisk, fikk den enda mer betydning av at Messi røk ut av VM i samme kamp. Senere den dagen tapte Portugal mot Uruguay, noe som betydde at også Cristiano måtte pakke kofferten. Enkelte tolket det som et troneskifte mellom Mbappé og de to rivalene.

Kanskje er det tidlig å si, men det kan ha vært starten på et. Mbappé har ikke bare «ankommet» verdenseliten. Han er kommet for å bli.