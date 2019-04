Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Paris Saint-Germain hadde allerede blitt seriemestre tidligere på dagen, etter at Lille spilte 0–0 mot Toulouse. Men PSG lå ikke på latsiden av den grunn, og Kylian Mbappé sørget for at seriegullet ble sikret med stil – etter å ha scoret hat trick på Parc des Princes.

Kampen ble også spesiell av en helt annen grunn. PSG-spillerne hadde nemlig byttet ut sine egne navn med «Notre-Dame» på draktene, til minne om katedralen som nesten brant ned tidligere denne uken. I tillegg hadde klubben delt en video der spillerne hedrer brannmennene som stoppet brannen.

Ble vraket etter kritisk kommentar

SUPER-DUO: Kylian Mbappé (øverst) feirer sitt tredje mål for kvelden. Dani Alves serverte to av dem. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

PSG kunne sikret seriegullet allerede for to uker siden, men 2–2 hjemme mot Strasbourg satte gullfeiringen på vent. Da de tapte hele 1–5 for Lille helgen etterpå, ble feiringen utsatt igjen.

Det ydmykende tapet skal ha gjort Mbappe fryktelig irritert, og 20-åringen gikk hardt ut i mediene etter kampen. Ifølge nyhetsbyrået AFP kritiserte storscoreren lagets mentalitet, noe som ikke falt i god jord hos trener Thomas Tuchel. De kritiske kommentarene førte til at franskmannen ble vraket mot Nantes – en kamp PSG tapte 2–3.

Derfor smakte det kanskje ekstra godt å se ballen gå i mål allerede et kvarter inn i kampen mot Monaco søndag kveld. En PSG-kontring havnet i beina på Mbappe som vippet ballen opp til seg selv før han pirket ballen forbi Monacos sisteskanse. Like før pause sørget elegant veggspill mellom han og Dani Alves for at ledelsen ble doblet, mens den samme duoen ga PSG en 3-0-ledelse etter hvilen.

Aleksandr Golovin reduserte til 3–1 på tampen for Monaco.

Neymar-comeback

TILBAKE: Neymar var tilbake for PSG etter nesten tre måneder ute med skade. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Selv om Mbappe stjal det meste av oppmerksomhet i Paris søndag kveld, fikk fansen også et gledelig gjensyn med den brasilianske stjernespilleren Neymar. Driblefanten hadde vært ute i 88 dager med en skade i høyre fot, og kom inn for PSG etter pausen.

Brasilianeren virket riktignok meget rusten, og hadde lite å bidra med på banen.