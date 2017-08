Mayweather: – Jeg ble nektet å gamble på meg selv

Søndagens milliardkamp mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor ble sett av mange millioner verden over, og det har trolig gitt seirende Floyd Mayweather en inntekt på over to milliarder norske kroner.

Men selv den summen var ikke nok. Overfor sportskanalen ESPN innrømmer Mayweather å ha forsøkt å spille på at han selv skulle vinne, men at han ble nektet av bookmakeren han besøkte i byen Las Vegas.

Se intervjuet her:

– Hvorfor skulle jeg fikse kampen?

Mayweather har også tidligere varslet at han kom til å spille på seg selv.

– Jeg prøvde å sette 400.000 på meg selv på et kasino, men de nektet å ta mot. De trodde jeg skulle fikse kampen, men hvorfor skulle jeg fikse kampen når jeg tjener over 300 millioner dollar? spurte Mayweather.

Han skal senere ha fått en kamerat til å legge inn et veddemål likevel, på iallfall 87.000 dollar.

Oddsen på spillet var på 1,50 på mindre enn ni og en halv runde, og kampen varte akkurat ni og en halv runde, minus 25 sekunder.

Overraskende lenge for mange, for McGregor var ikke levnet noen særlig stor sjanse i oppgjøret, og de aller fleste bookmakerne hadde irsk seier til skyhøy odds.

Ikke forbudt

Delstaten Nevada, der Las Vegas ligger, har ingen regler som forbyr boksere å spille på seg selv.

For tre dager siden rapporterte nyhetsbyrået AP at Las Vegas var oversvømt av irer som hadde satt penger på McGregorseier, og bookmakerne fryktet en McGregorseier i de tidlige rundene.

Innsatsen ble på et tidspunkt så hissig at oddsen for McGregorseier gikk fra skyhøye 18 til én til fem til én enkelte steder.

