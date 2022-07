– Hva er det Ferrari holder på med?, spurte Viaplay-kommentator Atle Guldbrandsen retorisk.

For Ferrari og Charles Leclerc så ut til å ha gode sjanser på seier i dagens Grand Prix, men et skjebnesvangert dekkvalg skulle ødelegge løpet helt for monegaskeren.

Leclerc måtte inn i depotet for å bytte til en annen dekktype, og valget falt på de harde dekkene. Det viste seg å være et katastrofalt dårlig valg.

Allerede etter et par runder ble han tatt igjen av VM-rival Max Verstappen, og med drøye ti runder igjen gikk Leclerc inn i depotet igjen for å sette på den myke dekkblandingen.

– Jeg setter et spørsmålstegn med strategien til Ferrari med Leclerc. Har de rett og slett dummet seg ut igjen?, sa Guldbrandsen da Leclerc gikk inn i depotet.

Til slutt ble Leclerc nummer seks, og tapte dyrebare poeng i VM-sammendraget.

Vondt gikk til verre for Ferrari da Lewis Hamilton også klarte å kjøre forbi Carlos Sainz, den andre Ferarri-sjåføren, få runder før slutt. Det gjorde at Ferrari ikke fikk noen av sine løpere på podiet.

– Et ydmykende resultat for Ferrari, var Viaplay-ekspert Henning Isdal sin dom.

Mener lagsjefen må gå

Ferrari har gjort mange taktiske blundere denne sesongen. De fleste i miljøet sier at det er de som har den raskeste bilen, men allikevel er Leclerc hele 80 poeng bak VM-leder Max Verstappen når Formel 1-sirkuset tar sommerferie i tre uker.

Nå mener Guldbrandsen at noen må ta ansvaret for alle tabbene til det italienske laget.

– Det er en strategisk tabbe av Ferrari, igjen. Det er den store, store svakheten til Ferrari. Mitt spørsmål er om Mattia Binotto må gå bort fra hele Ferrari, sier Guldbrandsen i Viaplay sitt studio etter løpet.

– Mener du det?

– Ja. Nå har det vært så mange tilfeller av at Ferrari bommer strategisk. Det holder ikke. Om det er Binottos feil, eller om det er de som sitter under han igjen og som bestemmer disse strategiene, det er ikke så godt å si. Men noen må ta ansvaret. Det er litt som å være fotballtrener, og kanskje det er det som må til hos Ferrari.

Lagsjefen selv sa at det ikke bare var dekkene og strategien som var problemet til Ferrari i dag.

– Du kunne se at bilen ikke fungerte i dag. Vi håpet selvfølgelig at dekkene ville være bedre, men totalt sett var ikke bilen rask nok og fungerte ikke. Vi må analysere ikke bare strategien men også hvorfor bilen ikke gikk så raskt som vi hadde sett for oss, sier Binotto til Viaplay.

Frustrert Leclerc

Det var en meget frustrert Leclerc som møtte pressen etter løpet. Han var også tydelig på at det må skje endringer nå.

– Jeg følte jeg gjorde det klart på radioen at medium var det rette valget, men så gikk vi for de harde dekkene. Jeg skjønner ikke helt hva som var poenget med det, men vi må vel akseptere det nå ... Vi må bli bedre, det er helt sikkert, sier Leclerc til Viaplay.

– Skal dere bruke ferien til å samle dere?

– Ja, vi har gjort det flere ganger denne sesongen, men ja... Vi må absolutt forbedre oss.

Jacob Hayes Vigerust er tidligere ingeniør i Red Bull. Han mener det italienske laget ikke gode nok til å endre strategi etter forholdene

– Det kan være at Ferrari ikke er gode nok til å endre de innspillene de får til å ta avgjørelser. Sånn som nå var banen veldig mye kaldere. På fredag virket hardt som veldig bra dekk. Men de klarte ikke få de inn i temperaturvindu og da fungerer det ikke. Det kan være at de ikke klarer å omstille seg raskt nok til nye endringer, er analysen til tidligere Red Bull-ingeniør.

Overbevisende Verstappen

Der Ferrari dummet seg ut, viste Verstappen og Red Bull det helt motsatte. Fra tiende startposisjon kjørte han seg helt opp til øverste plass på pallen.

– Dette er noe av det mest overbevisende vi har sett fra Verstappen denne sesongen, sa Viaplay-ekspert Henning Isdal.

Nederlenderen selv var selvfølgelig kjempefornøyd med seieren, og mente taktikken satt perfekt. Helt i motsetning til Ferrari.

– Jeg håpet selvfølgelig at jeg kunne komme på pallen. Det var veldig vanskelige forhold i dag, men jeg synes vi hadde en veldig god plan, hvor hvert pit-stop ble gjort på riktig tid, sier Verstappen i et intervju vist på Viaplay.

– Et helt utrolig løp Max, dette er oppe blant det beste du har gjort, ropte lagsjef Christian Horner på radioen etter løpet.

Nå tror ekspertene at kampen om VM-tittelen er over for Leclerc.

– Nå tror jeg toget har gått for Leclerc i kampen mot Verstappen i årets førermesterskap, var Isdals dom etter løpet.

Dette var topp ti i Ungarns Grand Prix:

1) Max Verstappen, Red Bull 2) Lewis Hamilton, Mercedes 3) George Russell, Mercedes 4) Carlos Sainz, Ferrari 5) Sergio Pérez, Red Bull 6) Charles Leclerc, Ferrari 7) Lando Norris, McLaren 8) Fernando Alonso, Alpine 9) Esteban Ocon, Alpine 10) Sebastian Vettel, Aston Martin