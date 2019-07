Max (16) ble hyllet etter taklingen på Pogba. Nå er han videre i Norway Cup

Får kun ha barn på tribunen mot FKH

Haugesund imponerte stort i det første møtet med Sturm Graz og sikret seg et godt utgangspunkt med 2-0-seier på Haugesund stadion.

I returkampen torsdag får hjemmelaget kun lov til å ha barn under 14 år på tribunen etter at UEFA har ilagt Sturm Graz tilskuerforbud etter at det ble kastet en gjenstand fra tribunen som skadet en assistentdommer i fjorårets europaligakvalifisering mot AEK Larnaca.