Måtte sjekke regelverket etter norsk dominans: – Eit scenario ingen hadde tenkt at kunne skje

– Det er ingen regel som seier noko imot det, så det er ein situasjon som aldri har oppstått før og ikkje kjem til å oppstå igjen med mindre Noreg har friplass, seier Sørum til NRK.

Konkurransen om ein plass på det norske verdscuplaget for skiskyttarherrane er mildt sagt tøff. Etter fem individuelle konkurransar i Östersund og Hochfilzen, var det sju norske menn topp ti i verdscupen samanlagt.

Makskvoten til individuelle renn er i utgangspunktet på seks utøvarar per nasjon, men Endre Strømsheim hadde som vinnar av IBU-cupen førre sesong friplass til dei to første verdscuprundane.

Til sprinten (og den følgjande jaktstarten) i Lenzerheide var det Sørum som fekk beskjed om at han ikkje fekk plass på laget.

Men i fellesstartane er reglane annleis. Der er det dei 25 beste i verdscupen samanlagt som får gå, og dessutan dei fem beste utanom som har prestert best i den gjeldande verdscuprunden.

Dermed ligg det an til at Sørum får gå der og at Noreg får sju løparar på start, éin meir enn den normale makskvoten i andre individuelle renn.

Topp ti i verdscupen før renna i Lenzerheide Ekspander/minimer faktaboks Tarjei Bø - 290 poeng Sebastian Samuelsson - 281 poeng Johannes Thingnes Bø - 229 poeng Johannes Dale-Skjevdal - 220 poeng Philipp Nawrath - 203 poeng Sturla Holm Lægreid - 191 poeng Vetle Sjåstad Christiansen - 190 poeng Endre Strømsheim - 186 poeng Justus Strelow - 168 poeng Vebjørn Sørum - 163 poeng

– Vi likar å ha litt kontroll

Såpass uvanleg er det scenarioet at den norske lagleiinga måtte sjekke med IBU kva reglane faktisk innebar.

– Eg trur ikkje det har vore ei problemstilling tidlegare, og det stod inga avgrensing. Så då måtte vi sjekka om vi kunne gå med sju. Det tok vi opp med IBU i Hochfilzen, seier sportssjef Per-Arne Botnan.

– Kva sa dei?

– Dei hadde nok heller ikkje tenkt på problemstillinga, så då var det inga avgrensing. Er du topp 25, så er du topp 25, svarer han.

Strømsheim, som får gå alle dei tre renna i Lenzerheide denne veka, og Sørum fortel at det var dei som først såg i regelboka og gav beskjed til trenarane om den spesielle situasjonen.

– Det er eit slags scenario som ingen hadde tenkt at kunne skje, seier Strømsheim.

I DET GJEVE SELSKAP: Endre Strømsheim og Vebjørn Sørum gjekk begge verdscupstafetten i Östersund førre sesong. Frå venstre: Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale-Skjevdal, Vebjørn Sørum og Endre Strømsheim. Foto: Anders Wiklund / AP

– Vi likar å ha litt kontroll. Det er jo det einaste vi utøvarar kan forhalde oss til og svare med: Reglar og uttakskriterium. Då kan vi komme med saklege argument og ikkje berre kaste ut noko om vi er skuffa eller kjenslene overstyrer, seier Sørum.

Kommunikasjonssjef i IBU, Christian Winkler, skriv til NRK at intensjonen med fellesstart er å ha dei beste utøvarane på start.

– Derfor var det eit mogleg scenario, som no blir ein realitet, skriv han.

Usamd i vraking

Sørum sjølv omtalar det som «veldig kjedeleg» at han ikkje får gå sprint og jaktstart i Lenzerheide.

– Spesielt når ein gjer det så bra at ein kan kjempe om topplasseringar og vere heilt i verdstoppen. Det synest eg er ordentleg kjipt, seier han.

25-åringen tok tidlegare i år EM-gull i jaktstart og stafett på same stad, og omtaler det som favorittarenaen.

GODE MINNER: Vebjørn Sørum på veg inn til EM-gull i Lenzerheide. Foto: GIAN EHRENZELLER / AP

Han er usamd i vrakinga, og grunngir det med korleis han les uttakskriteria til forbundet.

Der skilst det mellom A-merittar og B-merittar. Sørum har i verdscupen denne sesongen ein tredjeplass frå sprinten i Östersund, medan Strømsheim har ein femteplass og to sjetteplassar.

– Det vesle ein kan lese ut frå uttakskriteria, i alle fall det eg ser, så går A-meritt framfor på rangering, og eg trudde det skulle halde, seier Sørum, og legg til at han skjønnar at det var et vanskeleg val for leiinga.

Sportssjef Botnan forklarer avgjerda slik:

– Det vart ei totalvurdering med konkurransane dei har gått i verdscupen, og då fall valet på Endre som på ein måte har vore jamnast og hatt fleire topp-plasseringar, og var best den siste veka.

Dei norske kvotane vidare i sesongen Ekspander/minimer faktaboks I alle verdscuprundane i Europa etter nyttår (Oberhof, Ruhpolding, Antholz og Oslo) kan Noreg stilla med seks utøvarar i dei individuelle renna utanom fellestart.

I VM i Nove Mesto i februar har nasjonane i utgangspunktet ein kvote på fire utøvarar per distanse.

Viss ein nasjon har fire eller fleire topp 15 i verdscupen, vil alle dei, opp til maksimalt fem utøvarar, få stilla i dei individuelle konkurransane.

I tillegg blir det gitt ein friplass til regjerande meister. Johannes Thingnes Bø er regjerande verdsmeister på sprint, jaktstart og på normaldistansen.

I dei to siste verdscuprundane i Soldier Hollow og Canmore får nasjonane stilla med ekstrautøvarar, ut frå kor mange utøvarar dei har topp ti samanlagt. Maksimalt kan ein nasjon få to ekstra plassar, viss dei då har to utøvarar topp ti i verdscupen samanlagt.

Både Strømsheim og Sørum understrekar at det er god stemning mellom dei, som begge er ein del av rekruttlandslaget og romkameratar.

– Det er litt rar dynamikk, men eg er imponert over korleis Vebjørn har takla det. Det er dødskjipt å vera så god å openbert ha noko i WC å gjera, og så er det ikkje plass rett og slett. Det er klart det er ekstremt brutalt.

Fredag vart Strømsheim tredje beste nordmann på sprinten i Lenzerheide med ein tolvteplass. Den ståande skytinga øydela for Strømsheim, der han hadde trøbbel med eit ladegrep og fekk tre strafferundar.