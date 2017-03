Måtte rett på jobb etter rekordkampen

Rekordkampen mellom Storhamar og Sparta er historie. Spillerne har begynt å våkne, og forberedelsen har begynt før neste kamp, som starter allerede i morgen 19.00. For noen blir forberedelsene tøffere enn for andre.

Som for Spartas back Christopher Henriksen. Han fikk en times søvn i spillerbussen fra Hamar og bare en halvtime på sofaen hjemme før han måtte kjøre barn i barnehagen og komme seg på jobb.

– Det er litt tyngre i dag enn vanlig, men det går greit. Lang natt og lite søvn før jeg måtte på jobb, sier han når NRK møter ham utenfor jobben hans.

Det er et stoisk utsagn etter åtte og en halv time på isen, med sju ekstraperioder uten scoring.

– Det likna ikke på en hockeykamp til slutt der ute. Folk var slitne og hadde kramper, det var så vidt folk orka å gå i angrep. Man blir sliten mentalt, sier Henriksen.

Han mistet for tellinga over periodene, og måtte spørre i garderoben.

Avgjør kampen etter 271 minutter. Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

– Spillerne ligger i dvale

Nå handler alt om å komme seg gjennom dagen. Etter jobb møter spillerne til en lett sykleøkt, et fellesmåltid og full nullstilling og avslapping. Tirsdag 19.00 er det klart for sjette kamp i kvartfinalene - en kamp Sparta må vinne for fortsatt å være med.

Spartas hovedtrener Lenny Eriksson er den andre spartaneren som har stått opp når NRK ringer.

– Spillerne ligger i dvale. De står opp etter lunsj og begynner å få i seg næring og væske, så får vi ta en oppregning, og en debriefing. De som har vært i krigen trenger en debriefing, sier Eriksson.

– Vi må tøye grensene

Det blir et fellesmåltid, så blir spillerne sendt hjem for å fortsette å spise og slappe av. Fra rekordkampen sluttet til neste begynner er det bare 40 timer. Det stiller enorme krav.

– Det blir en unaturlig balanse fysiologisk og på alle andre måter, det er ikke en situasjon du er forberedt på. Vi må ta det med fornuft , og vi skal finne en måte å være klare for å vinne i morgen, sier Eriksson.

– Den menneskelige hjerne har en evne til å tøye de fysiologiske grensene når viljen og innstillingen er der. Det skal vi vise i morgen, sier han.

– Neste døgn er kritisk

Jorunn Sundgot Borgen er professor på Norges Idrettshøgskole. Hun sier det er avgjørende hva spillerne gjør mellom kampene.

Jorunn Sundgot Borgen, professor på Norges Idrettshøgskole. Hun sier at de neste 24 timene er kritiske for spillerne. De må fylle opp lagrene. Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

– Det viktigste er at de tenker smart rundt hva de klarer å ta inn av mat og drikke det nærmeste døgnet, og ikke minst underveis i kampen er de helt avhengige av å fylle på. Det blir en kjempeøvelse for dem. sier Sundgot Borgen til NRK.no.