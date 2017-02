Måtte overtale Weng til å gå gullrennet: – Hun var redd for å dumme seg ut

– Jeg var utrolig nervøs i dag. Jeg var så redd for at noe skulle skje, sier Heidi Weng.

Man skulle kanskje ikke tro det om en så god skiløper, men bare timer før Heidi Weng var med på å ta gull på VM-lagsprinten lurte hun på om egentlig burde gå.

Weng sto klar for å gi Falla en god klem i målområdet etter gulløpet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kvelden før rennet var hun så nervøs at treneren måtte ha en skikkelig «pep-talk» med henne.

Måtte overtales

Roar Hjelmeset forteller at han blant annet roet Wengs nerver ved å ramse opp konkurrenter hun vanligvis slår. Og det er jo de aller fleste.

– Jeg sa til henne at du er jo bedre enn den, den og den. Da måtte hun til slutt si seg enig, sier han og humrer.

– Hun hadde vel litt følelse på at hun kanskje ikke var den rette til å gå. Men vi klarte å overtale henne om at hun er en veldig god skiløper. Og det viste hun i dag.

Nervene satt likevel i helt frem til start lørdag morgen.

– Heidi hadde lyst til å gå, men hun var redd for at hun skulle dumme seg ut. Hun vet at Maiken er veldig god, så hun var glad for å gå med henne, men hun var redd for å ødelegge, forklarer Hjelmeset.

Weng og Maiken Caspersen Falla kunne neppe gjennomført lagsprinten bedre. De tok gullet i suveren stil foran Russland og USA. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Falla: – Et skikkelig konkurransehode

Weng overvant til slutt sin egen tvil. Hun og makkeren Maiken Caspersen Falla leverte en perfekt gjennomført lagsprint og vant gullet på suverent vis.

– Det var utrolig gøy å gå. Det gikk jo veldig bra. Når du vet at Maiken er en sånn som bare kan gå fra, for hun er så god og bra for tiden, så går det fint, sier Weng.

– Hvorfor var du egentlig så nervøs?

– Nei... Jeg føler at klassisk går fint, men samtidig var jeg nervøs for at jeg skulle gjøre noe feil og at jeg skulle dovne helt. Men det skjedde ikke. Det var bra. Akkurat nå er jeg veldig glad jeg gikk, sier hun og smiler bredt.

Det er ikke helt uvanlig at Weng rammes av nerver før skiløp.

– Jeg kan bli stressa av at det er så mange folk og mange bra lag, forklarer hun.

Falla bare smiler når hun blir spurt om hvordan hun opplevde det hele.

– Jeg tror ikke helt på det, jeg. Hun tror det selv, men det er egentlig ikke sånn. Hun har et skikkelig konkurransehode, sier Falla, som har vunnet to gull på sine to VM-løp.