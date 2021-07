– Jeg har jobbet hardt for dette, sa en lykkelig Jabeur på en pressekonferanse etter å ha slått polske Iga Swiatek 5-7, 6-1, 6-1.

Og Swiatek er ikke hvem som helst, hun vant French Open i fjor.

Jabeur er dermed den første arabiske spilleren, kvinne eller mann, til å kvalifisere seg til en kvartfinale i Wimbledon. Hun er i tillegg den første arabiske kvinnen til å vinne en WTA-tittel.

Tunisieren kom seg også til kvartfinalen i Australian Open i 2020.

Nå har Ons Jabeur skapt tennisfeber blant tunisiere i England. 26-åringen har fått overveldende støtte fra det britisk-tunisiske samfunnet under tenniskampene.

– De sang faktisk en fotballsang. Jeg måtte bare synge sammen med dem, ler hun.

Jabeur slet med mageproblemer og måtte kaste opp under kampen mot Garbiñe Muguruza. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Slet med mageproblemer

Men veien til kvartfinalen har ikke vært enkel.

I tredje runde, mot Garbiñe Muguruza, måtte 26-åringen sette seg ned på kne og kaste opp like før avgjørende matchball. Etter kampen forklarte hun at slet med mageproblemer.

Hun kom likevel sterkt tilbake og vant oppgjøret like etterpå - til publikums store glede.

Jabeur sier at hun har jobbet hardt for å bevise at alt er mulig for tunisiske eller andre afrikanske jenter som drømmer om å nå langt i tennis.

– Det er ikke umulig. Vi kan klare det, forteller hun.

Williams skryter av Jabeur

Så langt har hun slått tre Grand Slam-mestere på veien mot kvartfinalen.

Deriblant fem ganger Wimbledon-vinner Venus Williams, som er full av beundring over det Jabeur presterte på banen.

– Hun inspirerer så mange, inkludert meg, sier den amerikanske stjernen.

Neste motstander for Jabeur blir Aryna Sabalenka fra Hviterussland i kvartfinalen. Da håper Jabeur på ny støtte fra publikum.

– Det er tunisiere overalt. Publikum hjalp meg og støttet meg. Det ga meg selvtillit. Jeg setter stor pris på det, og jeg håper de kommer tilbake til neste kamp, forteller hun.