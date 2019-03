Mathias Emilio (18) kan skrive seg inn i norsk hockeyhistorie

Utsetter kamp i 1. divisjon

Tromsdalen-Jerv, som i utgangspunktet skulle gå søndag kl. 18, har blitt utsatt. Frykt for store snømengder og mye kald vind, gjorde at klubbene i samråd med Norges Fotballforbund har utsatt kampen. En ny dato for kampen vil bli avgjort senere.