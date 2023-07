Mot slutten av etappen kom Mohoric seg av gårde sammen med Kasper Asgreen, som vant torsdagens etappe, og Ben O'Connor.

I spurten så det lenge ut til at Asgreen skulle vinne for andre dag på rad, men på de siste 50 meterne kom Mohoric forbi og fikk med et strålende innslag med sykkelen akkurat hjulet foran dansken.

Dermed tok Mohoric karrierens tredje etappeseier i Tour de France og etter målgang hulket han av glede, både da det ble klart at han hadde vunnet og i seiersintervjuet med arrangøren.

– Noen ganger føler du at du ikke hører hjemme her, for alle er så sterke. Du sliter tidvis med å holde hjulet. Du vet at han som kjører foran sliter like mye som deg, men det er grusomt å kunne følge det avgjørende angrepet. Da Kasper angrep – han var så sterk. Han vant etappen i går og å ha viljestyrken til å gjøre det på ny igjen i dag, du føler bare at du ikke hører hjemme her, sier Mohoric i intervjuet vist på TV 2 og fortsetter:

– Jeg fulgte ham og visste at jeg måtte gjøre alt perfekt. Jeg gjorde mitt beste. Ikke bare for meg selv, men også for Gino (Mäder, lagkamerat som omkom forrige måned) og for laget. Og på slutten føler du nesten at du forråder dem (konkurrentene), for du slår dem. Men det er slik profesjonell sport er. Alle ønsker å vinne. Hvis jeg skulle vinne, måtte jeg ta hjulet til Kasper og så prøve å slå ham på de siste 50 meterne.

GOD KLEM: Ben O'Connor (med ryggen til) ga en god klem til etappevinner Mohoric etter målgang. O'Connor ble nummer tre. Foto: Tim De Waele / AP

– Utrolig ydmyk

På sosiale medier er det mange som lar seg imponere av intervjuet til Mohoric.

Eurosport-kommentator Theis Magelssen skriver på Twitter at det var «et av de fineste øyeblikkene i årets Tour de France».

– Sympatisk, samvittighetsfull, kollegial, reflektert, velartikulert og følsom. Han oppsumerer og beskriver sykkelsporten på utrolig vakkert vis, skriver han.

– En utrolig ydmyk Mohoric viser den største respekt for fyren han akkurat slo i kampen om seieren. Så mange følelser i det intervjuet, skriver den tidligere danske proffsyklisten, nå sykkelekspert for Ekstra Bladet, Michael Rasmussen.

ÉN OG TO: Kasper Asgreen (venstre) måtte akkurat se seg slått av Mohoric. Foto: Tim De Waele / AP

Uno-X aktive gjennom hele dagen

Den 19. etappen var på forhånd pekt ut som den beste gjenværende muligheten for en rekke ryttere og det førte til en intens bruddkamp.

Edvald Boasson-Hagen støtet tidlig, men det tok nærmere seks mil før en første bruddgruppe ble etablert. Ni mann kom seg av gårde og Rasmus Tiller var blant dem som måtte se at han akkurat ikke kom seg med.

Uno-X hadde på det tidspunktet fire ryttere igjen i feltet og Jonas Abrahamsen og Anthon Charmig ble nærmest umiddelbart beordret frem til fronten for å holde farten oppe.

Sammen med et par andre lag klarte de lene å holde avstanden på rundt minuttet og etter over 100 kilometer, av etappens 173 kilometer, klarte en gruppe å komme seg opp til bruddet.

Der satt Uno-X med Abrahamsen, Charmig, Tiller og Søren Wærenskjold, i en gruppe som talte over 30 ryttere.

Det norske laget gjorde mye jobb i gruppa, hvor Tiller var lagets klare kaptein. Han ble sittende i gruppa bak trioen med Mohoric over den siste stigningen og inn mot mål havnet han bak da forfølgerne ble splittet i to grupper.

Til slutt ble han nummer 21 på etappen.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne, men det ble mye taktisk spill på slutten. Jeg fikk veldig god hjelp av de andre gutta, så da er jeg litt skuffet over at jeg ikke fikk det helt til, sier han til NRK.