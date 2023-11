Massiv støtte etter bikini-press – no beklagar forbundet

– Det er heilt bak mål! Du skal få lov til å spele i shorts. Kva er problemet, liksom?

Det seier Sunniva Helland-Hansen, som saman med partnar Emilie Olimstad held fram med å kjempe for eigne rettar i sandvolleyball.

I helga vart det på nytt oppslag rundt eit problem dei for lengst trudde at dei var ferdige med.

Under ei turnering i Kina vart duoen beden om å ta av shortsen og skifte til bikini, sjølv om reglane allereie i 2012 vart endra til at utøvarane kan bruke den kledninga dei vil.

STØTTE: Meldingane rann inn til Sunniva Helland-Hansen (avbiletet) og Emilie Olimstad etter at dei stod opp mot dommaren som kravde at dei skulle bruke bikini. Foto: Terje Haugnes / NRK

Helland-Hansen og Olimstad stod på sitt, og fekk til slutt spele i shorts. I etterkant har det fløymt inn støttemeldingar i sosiale medium.

– Då går det opp for oss kor viktig denne kampen er. Sjølv om vi står stødig i dette, er det mange andre som har merka påkjenningar på grunn av det, fortel Helland-Hansen, og trekkjer fram ei av meldingane dei fekk:

– Vi fekk melding av ein far som hadde fire døtrer, som sa han var stolt over at vi stod fram og stod for desse rettane. Då skjønner ein at det er viktig å ta tak i det når ein blir urettferdig behandla.

Beklagar til det norske laget

Overfor NRK beklagar Det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) til det norske laget. FIVB skriv at dei undersøkte saka og at ei misforståing førte til at dommaren bad spelarane skifte klede.

Forbundet understrekar at det norske laget hadde reglene på si side, og ein teknisk delegat skal ha kommet og ordna opp i saka før kampstart.

SPORTSSJEF: Iver Horrem. Foto: Terje Haugnes / NRK

«Sjølv om problemet blei laust raskt, beklagar vi forvirringen og eventuelle ulemper som blei forårsaka. Vi vil fortsette å samarbeide med alle funksjonærar for å sikre at de er klar over regelverket», skriv FIVB til NRK.

I etterkant av episoden har fungerande sportssjef i det norske volleyballforbundet Iver Horrem bedt om eit møte med FIVB. Han ønsker ei forklaring og vil diskutere korleis ein kan unngå at noko liknande skjer igjen.

– Det er kanskje mange som vegrar seg for å delta i idretten på grunn av antrekket. Då er det endå viktigare at vi har utøvarar som står støtt i det og viser at det er eit alternativ, seier Horrem, som tidlegare var sandvolleyballspelar på toppnivå.

Banar veg for unge spelarar

Det norske laget har også fått meldingar frå spelarar frå andre nasjonar som skal ha vorte møtt med det same kravet frå dommarane.

For dei er valfridom det viktigaste. Mange lag vel, etter eige ønske, å halde fram i bikini, og det norske laget anerkjenner at det er store kulturforskjellar. Dei har likevel merka seg at fleire følgjer i deira fotspor.

Det store målet er at kledning ikkje skal kjennast som eit hinder for unge utøvarar som tenkjer at sandvolleyball kan vere ein idrett for dei.

– Grunnen til at vi gjer dette, er at vi vil bane veg for dei bak oss. Viss det er 2–3 jenter, eller gutar, som held fram med idretten fordi vi speler med shorts, er det verd det, seier Olimstad.

DUO: Emilie Olimstad og Sunniva Helland-Hansen kjempar for eigne rettar i sandvolleyball. Foto: King Of The Court

Krev møte om regelverket

Horrem meiner det norske laget er til stor inspirasjon for andre i idretten.

– Før var dei kanskje dei einaste som spelte i shorts. No ser vi at det kanskje er 10–15 lag som gjer det. Det er ingen tvil om at dei har vore pådrivarar og vore eit førebilete for mange, fortel han.

Helland-Hansen og Olimstad har levert fleire sterke resultat den siste tida, og kjempar framleis for å få representere Noreg i OL sommaren 2024.

Framover ønske dei å bli tekne på alvor av dommarane og at fokuset kan vere på dei store prestasjonane på banen.

– Eg synest det er dumt at vi framleis må stå og snakke om dette. Vi vil helst snakke om dei gode resultata vi har klart å produsere. Eg synest det er trist at folk skal hengje seg opp i dette heile tida. Heldigvis har vi møtt mykje støtte, og at folk synest det er kult at vi tør å spele i shorts, seier Olimstad.