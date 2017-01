Masseslagsmål og krangler – Polen-treneren skyr ingen midler

Du hører Norge–Polen på NRK P1 og NRK Sport fra klokken 20.40. Du kan også høre kampen her.

– Dujsjebajev er ikke fremmed for en del drittslenging og har et behov for å markere seg. En god trener det kan være krevende og spille for, sier NRKs håndballekspert, Håvard Tvedten.

KLAR TIL KAMP: Christian Berge vet hvor heftig det kan være å møte Dujsjebajev. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

De norske håndballherrene åpner håndball-VM mot Talant Dujsjebajev og Polen torsdag kveld.

Christian Berges mannskap slo Polen i forrige EM, og alt ligger til rette for et realt katteslagsmål på parketten. Men det kan også bli hett på sidelinjen.

I masseslagsmål med Berge

Polens nye trener, Talant Dujsjebajev, er nemlig kjent for flere utenomsportslige hendelser.

– Han er en fantastisk trener, men samtidig er han Dujsjebajev på godt og vondt. Jeg har selv spilt mot han. Det skjer alltid mye rundt han. Både som spiller og trener, sier Tvedten.

Dujsjebajev har flere ganger skapt negative overskrifter: I 2002 var han som spiller med på et masseslagsmål i mesterligakampen mellom hans klubb Ciudad Real og Christian Berges klubb Flensburg.

En haug av spillere barket sammen – noe som endte med at Berge ble utestengt i ni måneder fra all internasjonal håndball.

Polens trener, tidligere håndballstjerne, Talant Dujsjebajev, sammen med NRKs ekspert Håvard Tvedten før Norges åpningskamp i håndball-VM herrer i Frankrike januar 2016. Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal, NRK

Berge frykter ikke trenerkollegaen

Dujsjebajev har ikke blitt roligere etter han ble trener. Tvert imot.

I 2014 havnet han i klinsj med daværende Rhein-Neckar Løwen trener Gudmundur Gudmundsson. Dansken ble slått i magen av sin trenerkollega og fikk obskøne gester tilsendt fra Dujsjebajev.

Pressekonferansen som fulgte går inn i pressekonferanser hall-of-fame i håndballmiljøet. Du kan se opptrinnet her (ekstern lenke).

Til tross for en haug med kontroverser, frykter ikke Christian Berge trenerkollegaens fysikk.

– Nei, det gjør jeg aldri. Jeg har aldri opplevd noe sånt fra han. Han er en dyktig trener som vet hva han holder på med, sier Berge.

Hyller Myrhol

Polen-treneren er en stor stjerne i håndballsirkuset. Han har vunnet alt som kan vinnes som klubbtrener. Fire ganger har han løftet mesterligatrofeet som trener og som spiller.

Dujsjebajev trener også polske Vive Targi Kielce, som vant mesterligaen i år.

– Han har en fargerik personlighet, det er det ingen tvil om. Han er en vinnertype, som ikke er redd for å endre eller prøve noe nytt. Det kommer nok noe nytt mot oss også, men jeg tror vi skal være forberedt på det meste, sier Berge.

Mange tror at vertsnasjonen Frankrike vil være overlegne i gruppe A, og derfor blir de andre kampene svært viktige både for Polen og Norge.

Polen-treneren vil si minst mulig om temperamentet og konfliktene. Han har kun fokus på Norge.

– Vi ønsker å kjempe, kjempe, kjempe mot Norge. Norge har tatt store steg de siste par-tre årene. For meg er Bjarte Myrhol en gladiator, men jeg har også stor respekt for unge spillere som Sander Sagosen. Norge har et bra og ungt lag som fort kan bli blant de åtte beste, sier Dujsjebajev.