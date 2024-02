– De snakket åpent om at de hadde betalt Besseberg et sted mellom 200.000 og 300.000 amerikanske dollar i en enkeltbetaling.

Slik ordla den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov seg da han ble intervjuet til granskingsrapporten om Besseberg.

Tirsdag vitner russeren i rettssaken mot Anders Besseberg.

Men dette er ikke noe vanlig vitne.

Siden han flyktet fra Russland i 2015 har han levd i skjul på hemmelig sted i USA. Bare noen få mennesker vet hvor han befinner seg.

Grunnen er at russeren ble verdenskjent for å ha avslørt metodene bak det omfattende dopingjukset i Sotsji-OL i 2014. Før han avslørte hemmeligheten flyktet han fra Russland, der han fryktet for sitt liv.

Men til denne rettssaken har Rodtsjenkov en annen tilknytning.

Grigorij Rodtsjenkov i et intervju med NRK i 2018. Han gikk med finlandshette og solbriller for å skjule utseendet, slik han har gjort i flere intervjuer. Foto: Lars Thomas Nordby

Økokrim har vært ordknappe om hva den russiske dopingvarsleren skal spørres ut om fra et ukjent sted i USA.

Bessebergs forsvarere er på sin side svært kritiske til at Rodtsjekov skal vitne i det hele tatt.

– Fra vår side forstår vi ikke hans vitnemål på annen måte enn fortsatt å beskylde Besseberg for å ha mottatt kontanter, sa Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort tidligere i rettssaken.

Også før helgen lurte han på hvilken relevans Rodtsjenkov har som vitne i korrupsjonssaken mot Anders Besseberg, ettersom verken doping eller pengebetalinger til Besseberg fra russere er del av tiltalen.

På direkte spørsmål fra Bessebergs forsvarere om hvorfor Rodtsjenkov skal vitne, svarte aktor Marianne Djupesland i Økokrim at han skal vitne om Bessebergs forhold til russiske skiskyttertopper.

Det Rodtsjenkov selv har fortalt om Besseberg og russiske topper, har nemlig blant annet handlet om en diplomatkoffert og flere hundre tusen dollar.

Russer avfeier historien

– Tikhonov sa at typen koffert de brukte kunne inneholde rundt 300.000 dollar. Kravtsov var uenig og uttalte at denne typen kunne inneholde 400.000 dollar.

Det er slik Rodtskjenkov husker møtet våren 2013 i granskingsrapporten, som ble laget på oppdrag fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Den tidligere lederen for dopinglaboratoriet i Moskva hevder han var vitne til at to sentrale skikkelser i rettssaken mot Besseberg, de russiske idrettstoppene Aleksander Kravtsov og Aleksander Tikhonov, diskuterte hva de hadde betalt Anders Besseberg.

– Tikhonov sa at Besseberg var «under hans kontroll», noe jeg forstod som at Tikhonov hadde innflytelse over Mr Besseberg, er Rodtsjenkov sitert på i granskingsrapporten.

MEKTIG RUSSER: Aleksander Tikhonov var tidligere skiskytterpresident og visepresident i Det internasjonale skiskytterforbundet. Foto: NTB

Men Aleksander Tikhonov avfeier Rodtsjenkovs historie i et intervju med NRK.

– Rodtsjenkov? Jeg har hørt om det, men jeg har ikke sett noe og kan ikke bekrefte at det ble gitt, sier Tikhonov til NRK

Han legger til at det ikke finnes noen dokumenter som støtter Rodtsjenkovs historie:

– Hva sier Anders selv? Har han mottatt det?

Selv har Besseberg benektet at han noen gang har tatt imot penger fra russere:

Besseberg intervjuet hjemme 12. april 2018. Det var to dager etter politiaksjonen mot ham. Du trenger javascript for å se video. Besseberg intervjuet hjemme 12. april 2018. Det var to dager etter politiaksjonen mot ham.

– Jeg har ikke mottatt en krone, en euro eller en dollar fra noen russer, sa Besseberg til NRK, to dager etter politiaksjonen mot ham i april 2018.

Bessebergs forsvarere har flere ganger angrepet hvordan de mener aktoratet maler et bilde av at Besseberg var smurt av russerne.

Rettssaken mot Anders Besseberg er inne i sin femte uke. Her er Besseberg på et bilde fra 2017. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– For Anders Besseberg så er det betydelig forskjell på å bli anklaget og domfelt for å ha solgt sin sjel, eller bli dømt for å ha tatt imot et gode, sa Hjort i retten.

Nå skal Rodtsjenkov etter planen vitne tirsdag ettermiddag under streng sikkerhet på en overføring fra USA. Frykt for sporing av hvor vitnemålet foregår er grunnen, ifølge det som ble opplyst i retten før helgen

Kritiske

Da politietterforskningen mot Anders Besseberg ble kjent i april 2018 dreide anklagene seg først om skjuling av positive dopingprøver. Det var også anklager om at den tidligere skiskytterpresidenten skulle ha mottatt penger for å forsvare interessene til russisk skiskyting.

Da hadde nettopp Rodtsjenkov i et intervju med NRK kommet med beskyldninger om at Det internasjonale skiskytterforbundet manipulerte og saboterte» mistenkelige blodpass.

Disse anklagene er ikke en del av tiltalen mot Besseberg, som gjelder grov korrupsjon. Besseberg erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. I tiltalen er mottak av goder og tjenester fra russere sentralt.

Økokrim har flere ganger fått kritiske bemerkninger fra forsvarerne i rettssaken, når de har ment at utspørringen av vitner ikke har vært relevant for tiltalepunktene mot Besseberg.

DISKUTERER: Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort og aktor Marianne Djupesland i Økokrim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Selv har Anders Besseberg vært svært kritisk til troverdigheten til Rodtsjenkov.

Jonathan Taylor, som intervjuet Rodtsjenkov i arbeidet med granskingsrapporten om Besseberg, vurderte på sin side russeren som troverdig.

– Jeg tilbrakte mye tid med Rodtsjenkov og spiste ikke bare ordene hans. Jeg krysseksaminerte ham og testet ham hele tiden. Og fordi han var i stand til å støtte opp det han sa og fremskaffe bevis fra data betydde det at vi var i stand til å vurdere om bevisene var kredible, sier Taylor til NRK.

I arbeidet med granskingsrapporten fant de imidlertid ikke ytterligere bevis for pengebetalinger til Besseberg. Men Taylor-kommisjonen ga politiet adgang til bevisene de hadde samlet i sitt arbeid.

Under vitnebeskyttelse

Også for Richard McLaren ble Rodtsjenkov et vitne han stolte på i arbeidet med den knusende rapporten hans om det omfattende russiske dopingjukset i 2016.

Kanadieren er en av de få som kjenner til Rodtsjenkovs hemmelige liv ettersom russeren var et sentralt vitne for ham.

Grigorij Rodtsjenkov, her fotografert i 2016. Foto: NYT

– Han er under vitnebeskyttelse. Jeg kan ikke si mer uten å risikere hans egen sikkerhet, sier McLaren til NRK på Play The Game-konferansen i Trondheim.

Da han selv møtte Rodtsjenkov innså han hvilket isolert liv den russiske varsleren lever.

– Han har ikke noe kontakt med verden utenfor, sier McLaren.