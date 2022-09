Marviks triks mot VM: Hevdar spesiell matrett gjorde han skadefri

– Det verkar som om kneet er ganske stabilt. Det er i alle fall ganske langt føre skjema ut frå det som er medisinsk praksis. Det er litt utruleg, eigentleg. At det har gått så bra, så tidleg, seier Marvik til NRK.

Noregs største medaljehåp fekk ein verst mogleg oppkøyring til årets store høgdepunkt, med ein delvis avriving av sidebandet i kneet.

Berre få fibrar hang att, og det store spørsmålet var om det kom til å gro igjen til VM.

– Vanlegvis tek det åtte veker, og no har det gått seks. Eg har vore på brytematta dei siste tre vekene, men det er ikkje før denne veka her at det har vore veldig harde treningar, fortalde Marvik, snautt to veker før det heile startar.

SPENT: Oskar Marvik har mål om å forsvare VM-bronsemedaljen frå i fjor. Laurdag byrjar årets VM. Foto: Javad Parsa / NTB

– Kva trur du er årsaka til at det har gått så kjapt?

– Eg har fått god behandling, og så har eg vore flink til å følgje opp alt innanfor ernæring og den biten der, seier han.

Ifølgje Marvik er det nemleg ein spesiell ingrediens som har fått plass i måltida den siste halvanna månaden, og som han meiner kan ha ført til at skaden har grodd kjappare enn normalt.

– Elgkraft frå mor

Det finst nemleg eksperimentelle studium som viser ein positiv effekt av å tilføre gelatin til sener gjennom kosten. Det er derimot gjort på kunstige sener, samt i ein mindre studie på menneske.

Desse studiane har helseavdelinga på Olympiatoppen blitt informert om, og difor hender det at dei råder utøvarar med skade på sener og band, om å tilføre gelatinpulver i kosthaldet to gonger i veka, som ein del av rehabiliteringa.

Tidlegare i sommar fekk Marvik dette rådet, og sidan mor hans er utdanna kokk, fekk ein ny middagsrett plass i kosthaldet.

NÆRE: Marvik har fått mykje god hjelp av mor opp gjennom. Foto: Ragnar Molstad / NRK

– Eg trur at alt som er med på å generere ein raskare gro-prosess kan vere positivt. Då har elgkrafta til mi kjære mor, og geleen hennar, vore med på å bidra til at det kan ha grodd litt raskare, seier Marvik.

Det har vore ekstra mykje elgkraft, viltgryter og gele på menyen dei siste vekene, fortel han, som må ete 7000 kaloriar kvar dag for å halde vekta. Han stiller i vektklassen for 130 kilo.

– Mamma har bidrege på ein veldig positiv måte der, når det kjem til mat. Og så er det enkelte kosttilskot eg kan ta, som kollagen og slike ting, seier han.

Ingen dokumentert effekt

Fysioterapeut Erik Iversen frå Olympiatoppen er forsiktig med å seie at gelatin har ein tydeleg effekt hjå utøvarar med skade på sener.

– Det er ikkje dokument effekt av gelatin på rehabilitering av sener, og det er framleis høgst usikkert korleis gelatin påverkar reparering av sener i ein levande kropp, seier Iversen til NRK.

EKSPERT: Erik Iversen har jobba tett med eliteutøvarar i mange år. Foto: Heiko Junge / NTB

Likevel ser han ingen grunn til å ikkje prøve det ut, om uhellet først er ute.

– På Olympiatoppen er vi ute etter dei små marginane. Gelatinpulver er ei matvare, det kostar lite, det er ikkje fare for doping, og det er ingen negative konsekvensar, seier han.

Difor informerer Olympiatoppen enkelte stipendutøvarar om resultata frå den avgrensa forskinga som ligg til grunn, og det er frivillig om ein vil prøve det eller ei.

– Det er uansett berre eit lite tillegg til den evidensbaserte rehabiliteringa som utøvaren allereie gjer, seier han.

– Trur du Marviks kosthaldsgrep kan ha gjort at skadeperioden blei korta ned?

– Generelt er svaret at det sannsynleg ikkje har noko stor effekt, seier han.

Han legg til:

– Gelatinpulver rørt ut i appelsinjus er det einaste som har vist effekt i studium. Elgkraft, gele og kollagen-tilskot har vi derimot ingen bevis for at kan redusere rehabiliteringstida. Så nei, det har nok ikkje hatt effekt på rehabiliteringa, men det høyrest godt ut.

– Fiaskosesong

No er Marvik ein glad mann, kort tid før VM.

Han takkar spesielt for all hjelp og oppfølging han har fått frå Jan Kristian Kielland Asmyhr frå Eureka-klinikken, og helseavdelinga på Olympiatoppen.

Kroppen kjennest bra ut, og han har trua på at det skal halde til VM.

– Det har skjedd litt utrulege ting, men utan støtteapparatet hadde eg ikkje hatt motivasjon til å halde fram, seier han og siktar til to trøblete sesongar.

Fjorårets sesong var prega av korona, og brytarane feila i å kvalifisere seg til OL i Tokyo. Likevel klarte Marvik å mobilisere, og skaffa seg ein bronsemedalje i VM på heimebane.

Det var den første norske VM-medaljen i tungvekt i historia.

Under VM på Jordal Amfi i september i fjor, vann Marvik bronse i 130-kilosklassen. Det blei årets store høgdepunkt. 10. september startar VM att, og no ynskjer «tåsenplogen» å gjenta suksessen.

I år måtte han stå over EM på grunn av ein infeksjon i handa. Og så pådrog han seg kneskaden.

– Eg føler at denne sesongen har vore ein fiasko, meir eller mindre. Eg har ikkje fått moglegheita til å prestert ordentleg. Det har alltid vore nokre hindre på vegen, seier han.

No har han eit mål i sikte, for å avslutte årets sesong med ei godkjensle.

– Vi prøver å satse på ein reprise no, men vi får sjå kva som skjer. Denne sesongen er ikkje den viktigaste, for det er ikkje OL-kvalik, men eit VM er eit VM, og ein vil sjølvsagt prøve å kjempe om topplassering, seier han.

Og kneet?

– Det verkar som det er bra, ut frå det som skjer på trening. Det ser lyst ut, seier han.

Årets bryte-VM arrangerast i Beograd i Serbia, frå 10. – til 18. september.