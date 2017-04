Martinsen etter revansjen mot Zucca: – Sykt deilig

SCORET: Mats Zuccarello. Foto: Eric Bolte / Reuters

– Det var veldig gøy. Det var en jevn kamp og mye fram og tilbake. Det var sykt deilig da vi utlignet rett før kampen egentlig var ferdig. Dette var en viktig seier for oss, sier Andreas Martinsen til NRK etter 4-3-seieren over New York Rangers natt til lørdag.

Det var Rangers som kom best i gang med Stanley Cup-sluttspillet da de vant den første kampen mot Martinsen og Montreal Canadiens.

Etter nattens seier står det nå 1–1 i kamper i en beste av syv serie. Med andre ord; første laget til fire seiere går videre til kvartfinalene.

Rangers hadde overtaket store deler av kampen. Midtveis inn i andre periode sørget Mats Zuccarello for en 3-2-ledelse til Rangers.

Avgjorde på overtid

Det så lenge ut til at det kunne bli det avgjørende målet, men helt på tampen fikk Montreal uttelling da de tok ut målvakten og presset på fremover. Da det var 18 sekunder igjen på klokken, utlignet Tomas Plekanec, og kampen gikk til forlengning.

Drøyt 18 minutter på overtid satte Alexander Radulov inn det avgjørende målet for Canadiens.

– Vi følte vi hadde overtaket, vi presset dem godt de siste fem minuttene av siste periode. Vi var i deres sone neste hele tiden, sier Martinsen som var lettet over seieren etter kampen.

DEN BESTE: I følge Andreas Martinsen har Montreal pekt seg ut Mats Zuccarello når Rangers kontrer, nordmannen må stoppes. Her setter han inn 3-2-målet i målet til Carey Price. Foto: Minas Panagiotakis / AFP

Rangers målscorer, Mats Zuccarello, var ikke fornøyd med det laget presterte natt til lørdag norsk tid. Han mener de ikke brukte den erfaringen de har i laget godt nok.

– Vi håper vi kan bruke det til vår fordel, jeg synes ikke vi brukte for mye av det i tredje periode. Vi må være mer tålmodige med pucken og gjøre de rette valgene. Vi kan ikke la de slåss seg frem og komme i bølger hele tiden. Da blir det tungt, sier Zuccarello.

– Må stoppe Zuccarello

Dette var nok en kamp som bar preg av fysisk tøft spill. Og nok en gang var nordmannen en av dem som fikk mest juling, Martinsen forklarer at Canadiens-laget har vært svært bevisst på nordmannen i det offensive spillet.

Nordmannen må stoppes når Rangers kontrer.

– Han er den beste offensive spilleren deres. Han jobber hardt og er tøff å spille mot selv om han ikke er så stor. Man må ligge på han, han er sterkere enn han ser ut, smiler Martinsen.