Fredagens EM-exit betyr nemlig at Norge er langt unna egen målsetting om EM-medalje.

Ikke bare det: 1-0-tapet for Østerrike kom etter det ydmykende 8-0-tapet for vertsnasjonen England. Det norske landslaget har aldri tapt med større sifre.

– Veldig motivert

Dermed setter mange spørsmålstegn bak Sjögrens fremtid som landslagssjef. Sjögren har kontrakt med Norges Fotballforbund (NFF) til etter VM i 2023.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp er blant ekspertene som mener at Norge må ta en ny kurs – uten Sjögren.

– Jeg legger veldig lite i hva såkalte eksperter eller eksterne mener om min trenerfremtid. Jeg kan faktisk ikke bry meg mindre, om jeg skal være helt ærlig, sier Sjögren.

Landslagssjefen er klokkeklar på at han ser fremover.

– Jeg er veldig motivert til å fortsette, understreker Sjögren.

– Nå handler det om å håndtere denne situasjonen. Jeg er overbevist om at denne gruppa kan reise seg. Det har vi gjort tidligere, sier Sjögren.

Landslagssjefen forteller at han har hatt et møte med spillerne lørdag, og han understreker at han har tillit fra spillerne.

– Folk håndterer det forskjellig. Vi må respektere hverandre. Det er ingen syndebukker. Jeg har selvsagt øverste ansvar som trener, sier Sjögren.

– Må se oss selv i speilet

Caroline Graham Hansen var en av mange som ikke klarte å få frem sitt beste da det gjaldt som mest mot Østerrike. Etter tapet slo hun tilbake mot kritikken av landslagssjefen.

Samtidig påpekte Graham Hansen at det ikke er spillerne som bestemmer veien videre. Det gjør styret i Norges Fotballforbund.

NRK snakket med president Lise Klaveness etter EM-exiten sent fredag kveld.

– Vi har ikke satt noen tidsfrist på det, men det er klart at vi begynner med en gang nå å se fremover og legger en prosess for evaluering.

– Hvem skal lede den evalueringen?

– Det er ulike nivåer. Laget har sin evaluering, som er den sportslige. Så skal vi, som står ansvarlig for det overordnede, kjøre vår egen evaluering og involvere de som skal involveres i den, svarte fotballpresidenten.

På spørsmål om Sjögrens stilling involveres i evalueringen, ba Klaveness om forståelse for at det er for tidlig å gå inn på detaljer.

– Vi har underprestert, og vi må alle se oss selv i speilet. Vi må stå sammen i det som er en stor nedtur for oss og norsk fotball, sa Klaveness.