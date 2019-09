Sid Lowe regnes som en av verdens fremste eksperter på spansk fotball. Da Martin Ødegaard åpnet Alavés-forsvaret med en utsøkt pasning, roste The Guardian-journalisten nordmannen opp i skyene til sine 444 000 følgere på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den Madrid-baserte briten mener man har en god sak hvis man vil kalle Ødegaard for La Ligas beste spiller så langt denne sesongen. Lowe er ikke den eneste som lar seg imponere.

– En vits at han ikke spiller for Real Madrid

18 minutter var passert da det var klart for Ødegaard-magi i San Sebastián. 20-åringen åpnet med å slå tunnel på Tomás Pina, deretter sendte han av gårde en pasning som passerte hele Alavés-forsvaret og endte hos Mike Oyarzabal. Spanjolen var iskald alene med keeper og ga hjemmelaget ledelsen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den svenske kommentatoren Christopher Kviborg var svært begeistret på C More i pausen.

– Det er en vits at han ikke spiller for Real Madrid denne sesongen. Han er helt enkelt en av La Ligas beste spillere.

IMPONERER: Martin Ødegaard roses opp i skyene av de fremste ekspertene på spansk fotball. Foto: Alvaro Barrientos / AP

20-åringen fra Drammen er lånt ut fra Real Madrid til Real Sociedad og har storspilt i sin første sesong på Spanias øverste nivå. To scoringer har det blitt. I kamp nummer seks kom den første målgivende pasningen i ligaen. Viasport-ekspert Petter Veland håper Kari og Ola Nordmann skjønner at noe stort er på gang.

– Vi begynner å bli bortskjemte nå. Det er nesten så man ikke tror det man ser. Han er helt der oppe nå.

Ødegaard skal i utgangspunktet spille for Real Sociedad også neste sesong, men Veland tror nordmannen kan være Madrid-spiller igjen neste sommer.

– Hvis han fortsetter som dette kommer de til å vurdere å hente han tilbake igjen. Madrid, Sociedad og Ødegaard må bestemme seg for hva de vil. Martins mening vil ha mye å si, forteller Veland.

Tabelltoer

JUBEL: Martin Ødegaard kunne feire med lagkameratene. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Ødegaard & co. kjørte over gjestene fra Alavés i 90 minutter. Willian José og Oyarzabal sørget for at det endte 3–0. Seieren sender Real Sociedad og Ødegaard opp på andreplass på tabellen med 13 poeng på seks kamper. Real Madrid topper med 14 poeng. Allerede på søndag venter Sevilla på bortebane for Ødegaard og Real Sociedad.