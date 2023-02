Disse går lagsprinten for Norge

Tiril Udnes Weng er som ventet tatt ut til søndagens lagsprint. Hun får med seg Anne Kjersti Kalvå, opplyser landslagstrener Sjur Ole Svarstad. – Det går litt på miksen. Denne teamsprinten kan passe henne. Det er en tøff løype, og teamsprint vet vi krever mer utholdenhet. Vi vet også at hun har et bra tempo i kroppen. Vi falt ned på at dette var det beste laget, sier Svarstad til NRK. Dermed fikk hverken tvillingsøster Lotta Udnes Weng eller Kristine Stavås Skistad plass på laget. –Man trodde kanskje at tvillingsøstrene Tiril og Lotta Udnes Weng skulle gå sammen, men det har litt med formen å gjøre her. Og da er det naturlig at man gjør den lille justeringen på laget, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn. På herresiden går Pål Golberg og Johanns Høsflot Klæbo.