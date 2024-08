Dette er Helene Spilling (28) og Martin Ødegaards (25) første barn sammen.

– Vi kan ikke vente med å møte deg, vår lille baby, skriver paret på Instagram.

Bekreftelsen kommer på dagen ti år etter hans aller første kamp for det norske landslaget.

Han har fått gratulasjoner fra en rekke Arsenal-profiler, blant andre Oleksandr Zintsjenko og Gabriel. Tidligere landslagsstjerne John Arne Riise har også gratulert Arsenal- og landslagskapteinen.

TOMMEL OPP: Det går godt for Martin Ødegaard både på og utenfor banen om dagen. Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN

Kjærester siden 2023

Paret viste seg offentlig for første gang under London Football Awards i mars 2023. I juni samme år bekreftet Spilling til VG at de var et par.

Etter dette har de ved flere anledninger vist seg sammen offentlig og vist sin kjærlighet for hverandre på Instagram.

Under NRK-serien «Drømmen om EM» åpnet Ødegaard seg opp om forholdet med Spilling.

– Jeg føler livet har blitt noen hakk bedre, så det er deilig det, å ha noen man deler alt som skjer med. Å ha noen der som kjenner deg godt, som vet å nyte de gode opplevelsene og hjelper deg opp når det går dårlig, sier Ødegaard om Spilling i NRK-serien.

Martin Ødegaard åpner opp om kjærlighetslivet og all støtten fra kjæresten Helene Spilling Du trenger javascript for å se video. Martin Ødegaard åpner opp om kjærlighetslivet og all støtten fra kjæresten Helene Spilling

Jakter gull med Arsenal

Ødegaard er en av Norges mest profilerte fotballspillere. Han er kaptein på det norske landslaget og klubblaget Arsenal. Drammenseren var en stor bidragsyter i laget som ble nummer to i Premier League forrige sesong.

Han noterte seg for elleve mål gjennom sesongen og blitt trukket frem som en av Premier Leagues beste spillere. Han kom med på sesongens lag, stemt frem av spillerne selv.

Han har startet godt med sitt Arsenal også denne sesongen. Klubben fra Nord-London har vunnet begge sine første kamper i Premier League og jakter et etterlengtet seriegull.

Spilling er tidligere proffdanser og har blant annet vært norgesmester i dans 17 ganger.

Fra 2020 har hun vært proffdanser i TV 2s underholdningsprogram «Skal vi danse». 28-åringen har vært med på å åpne et dansestudio og står også bak et klesmerke.

