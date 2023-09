Lenge så det ut til å bli 1–1 mellom de to engelske storlagene, men så tok kampen fyr på overtid.

Først kom Declan Rice med en lur avslutning fem minutter på overtid etter et hjørnespark. Skuddet gikk via en United-forsvarer og i mål.

Dermed måtte Manchester United opp for å jakte et sent utligningsmål. Det endte med mer Arsenal-jubel.

Da kampuret viste 100 minutter og 14 sekunder fastsatte Gabriel Jesus sluttresultatet til 3–1 etter en nydelig kontring.

– Emirates er ikke en gammel stadion, men nå knaker det i forføyningen her. Nå er rett og slett arenaen i ferd med å rase, for nå er det et voldsomt leven. For en avslutning på kampen, sa Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

– Det var galskap. Jeg vet ikke hva som skjedde, men «Gabi» gjorde det så bra og scoret et bra mål og vi tok seieren, sier Martin Ødegaard til Sky Sports om avslutningsminuttene.

Til Viaplay sier at han det er en «fantastisk følelse» å sitte igjen med seier.

– En sliteseier hvor det sitter langt inne. Det blir ikke så mye bedre enn det, så det er utrolig deilig, sier Ødegaard.

AVGJORDE: Declan Rice. Foto: GLYN KIRK / AFP

– Det er svar på tiltale

Arsenal presset på fra start i kampen. En av sommerens storkjøp, Kai Havertz, fikk den første store sjansen for Arsenal.

Etter et kvarter falt plutselig ballen rett ned i beina på tyskeren, seks-syv meter fra mål. Men Havertz traff mer luft enn ball med skuddforsøket og Manchester United fikk ryddet unna.

Havertz har hatt en trang fødsel i Arsenal og han havnet igjen i søkelyset da United tok ledelsen. Midtbanespilleren slo en slapp tversoverpasning, som ble fanget opp av Christian Eriksen.

Eriksen spilte fri Marcus Rashford, som dro seg inn i 16-meteren og sendte United i ledelsen fra 12–13 meters hold i kampens 27. minutt.

TOK LEDELSEN: Marcus Rashford scoret kampens første mål. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Svaret kom svært kjapt. Under 30 sekunder etter avspark fikk Gabriel Martinelli ballen inne i 16-meteren. Brasilianeren rullet ballen fint ut Martin Ødegaard og nordmannen leverte.

Med en kontant avslutning fra 14 meter sendte han ballen utenfor rekkevidden til United-keeper André Onana og i mål.

– Han er jo så klinisk, Martin Ødegaard. Det er svar på tiltale, sa Viaplays ekspertkommentator Tor Ole Skullerud.

– Det er perfeksjon

Arsenals norske kaptein var blant lagets viktigste spillere forrige sesong, med 15 mål og åtte målgivende pasninger i Premier League.

Søndagens scoring var hans andre for sesongen.

– Når jeg ser Martin Ødegaard gjøre seg klar med venstrefoten og trøkker til, så vet du at den ballen treffer mål. Det er nydelig spill. Det er perfeksjon, sa Matthew Upson hos BBC.

Upson har 21 landskamper for England, 290 kamper i Premier League, hvorav 35 for Arsenal. Forsvarsspilleren var også med på å vinne Premier League med klubben i 2001/02-sesongen.

SCORING: Ødegaard jublet etter Arsenals utligning. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

VAR-dramatikk i andre omgang

I den andre omgangen handlet mye om to VAR-situasjoner – og så noen dramatiske overtidsminutter.

Like før timen var spilt gikk Havertz ned inne i Uniteds 16-meter. Dommer Anthony Taylor pekte umiddelbart på straffemerket og dermed så det ut å bli en etterlengtet opptur for Havertz i Arsenal-trøya.

Og skulle kanskje Martin Ødegaard score sitt andre for dagen? Nordmannen scoret på straffespark borte mot Crystal Palace tidligere i sesongen, men søndag fikk hverken han eller noen andre av lagkameratene sjansen fra straffemerket.

Men så grep VAR inn og Taylor ble henvist til videoskjermen. Der kom han frem til at kontakten mellom Havertz og de to United-spillerne Aaron Wan-Bissaka og Casemiro ikke var nok til å dømme et straffespark.

IKKE STRAFFE: VAR grep inn etter at dommer Anthony Taylor først dømte straffe. Foto: GLYN KIRK / AFP

I sluttminuttene trodde så Alejandro Garnacho at han hadde avgjort kampen for Manchester United, men igjen grep VAR inn og kom frem til at United-spilleren var i en knepen offside.

– Det er så små marginer, men det er så viktig at de tingene blir riktig for fotballen. Det er mye kritikk mot VAR, men det er noen ting som er viktige også. Og dette er en av dem, sa Skullerud.

Fem minutter på overtid kom det som faktisk ble den avgjørende scoringen: Declan Rice avsluttet lurt etter hjørnespark og sendte Arsenal-fansen til himmels. Fem minutter senere sørget Gabriel Jesus for at det ble en 3-1-seier til Arsenal.