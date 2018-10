Real Madrid- og Vitessespilleren er hentet inn til Norges tropp mot Bulgaria, og var søndag på treningsfeltet med resten av landslaget.

Ødegaard ble opprinnelig tatt ut i U21-landslagstroppen. Årsaken var at Norge fortsatt hadde muligheten til å kvalifisere seg for EM. Det håpet sluknet med 1-2-tapet for Tyskland fredag.

Nå hentes Martin Ødegaard opp på A-landslaget.

Kan bli en «boksåpner»

– Ødegaard kan komme inn som en joker om vi trenger en scoring, sier NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Ødegaards styrke er ifølge Skjønsberg kreativiteten. Den kan komme godt med om Bulgaria legger seg like kompakt som i kampen sist.

– Som en boksåpner?

– Ja, det kan han godt bli. Hvis Norge sliter med å åpne et tett forsvar, kan han være en type spiller man kan slenge innpå for å endre kampbildet, sier han.

Likevel tror ikke Skjønsberg at 19-åringen stiller fra start.

– Det vil være overraskende, for da burde han også ha vært med på det viktigste andre landslaget. Det finnes også gode alternativer med litt mer muskler og andre kvaliteter, som kanskje er viktig i en sånn kamp, sier han.

Stiller med brudd

Nederland-proffen pådro seg nylig et brudd i hånden i en cupkamp for klubblaget Vitesse. Skaden skaper imidlertid ikke bekymring.

Landslagssjef Lars Lagerbäck sa følgende om Ødegaard-diskusjonen da han presenterte sin tropp til kampen mot Slovenia og Bulgaria:

– For hans utvikling og for A-landslagets del er det bedre at han får to ganger 90 minutter av Smerud denne gangen. Han har veldig lite spilletid. Han var skadet også i vår, så jeg tror vi er tjent med at han kommer enda bedre i gang i Nederland.

PS! Martin Ødegaard fikk sin landslagsdebut mot nettopp Bulgaria. Da var han 15 år og 300 dager gammel.

Berge dro hjem

DRO HJEM: Ole Selnæs får trolig jobben på midtbanen igjen, etter at Sander Berge søndag dro tilbake til Belgia. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

En som definitivt ikke stiller er Sander Berge. Genk-proffen klarer ikke å kvitte seg med muskelstivheten.

Berge har stått over flere landslagstreninger denne uken og var ikke å se på banen da Slovenia ble beseiret med 1-0 på Ullevaal lørdag.

Søndag opplyser Norges Fotballforbund at Berge reiser hjem til Belgia for å fortsette rehabiliteringen der.

Berge har spilt mange kamper for klubblaget Genk den siste tiden og merker hardkjøret på kroppen. Både torsdag og fredag sto han over landslagets fellestreninger. Det skal ikke være fare for at problemene Belgia-proffen opplever har sammenheng med skaden som skapte problemer for ham tidligere i år.

Frankrike-proffen Ole Selnæs rykket inn på Berges plass på den norske midtbanen lørdag og ble matchvinner.