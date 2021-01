Onsdag kom nemlig bekreftelsen: Ødegaard er klar for Arsenal og Premier League på utlån fra Real Madrid.

– Han ga meg en god følelse og det var viktig for at jeg skulle komme hit. Han var avgjørende, sier Ødergaard til Arsenals nettside om viktigheten av manager Mikael Arteta for at han valgte den engelske storklubben.

– Jeg liker klubben og jeg har alltid likt måten klubben vil spille fotball på. Alt med klubben og nå hvordan treneren vil spille, jeg tror det er en klubb som passer meg bra. Så jeg mener det passer bra.

Ødegaard har det siste halvåret slitt med spilletid i den spanske hovedstaden, og han har ikke vært med i troppen til hvittrøyene den siste tiden.

Engelske The Times melder at Arsenal betaler Real Madrid rundt 20 millioner kroner for avtalen. De betaler nordmannen 441 000 kroner i uken, ifølge avisen.

FÅTT NUMMER: I Arsenal skal Ødegaard ha nummer 11 på ryggen. Foto: Arsenal

Ifølge den velinformerte journalisten Fabrizio Romano skal Ødegaard ha takket nei til Real Sociedad og Ajax i prosessen.

Arsenal-ikonet Robert Pires, som spilte for klubben fra 2000 til 2006, er meget fornøyd med signeringen. Han tror Arsenal kan passe bra for 22-åringen.

– Han er et stort talent. Martin ble hentet av Real Madrid, så det er en god grunn til det. Når du er en ung spiller så må du få spilletid. Dessverre får han ikke det i Madrid. De er en av de største klubbene i verden, så det steget var kanskje litt vanskelig for ham, sier Pires til NRK.

Han jobber i dag som ambassadør for klubben, og innrømmer at Arsenal har hatt noen tøffe år, men at han og de andre jobber for at de skal vinne Premier League igjen. Denne sesongen håper han at Arsenal når topp fire på tabellen.

– Fremtiden i Arsenal er nå, for vi må nå topp fire. Det tror jeg vi klarer, fordi vi har gode og talentfulle spillere, sier franskmannen.

IKON: Robert Pires var en av de store stjernene i Arsenal da han spilte for klubben. Foto: Mike Finn-kelcey / Reuters

Solbakken positiv til klubbvalget

Landslagssjef Ståle Solbakken er fornøyd med klubbvalget til sin spiller.

– Jeg mener dette er et godt gjennomtenkt valg. Jeg vil tro han gleder seg til å få mer spilletid, for det tror jeg er bra for ham, sier Solbakken til NRK.

Den ferske landslagssjefen har den siste tiden fulgt med på spillere hjemmefra og sett på analyser mot de kommende landskampene i mars. Til tross for at han ikke har fått sett Ødegaard altfor mye på banen i Real Madrid, er han ikke bekymret.

– Overgangsvinduet har vært åpent siden nyttår, og vi visste at det ville komme en løsning. Samtidig tror jeg at han ville fått mer spilletid i Real Madrid fremover når de kommer i gang med Champions League og har tett kampprogram, sier Solbakken.

OPTIMISTISK: Ståle Solbakken mener det er bra for alle involverte at Ødegaard drar til Arsenal. Foto: Berit Roald / NTB

– Hvor viktig er det at han kommer til en klubb der han sannsynligvis får mer spilletid?

– Det er viktig for alle. Det er bra for meg, Martin og for Norge. Det er nøkkel for videre fremgang individuelt.

– Ødegaard er nå klar for sin tredje klubb på ett år. Hva tenker du om det?

– Uproblematisk, svarer Solbakken kort.

NRK møtte pappa Hans Erik Ødegaard på treningsfeltet til Sandefjord mandag. Han var ordknapp om den nært forestående leieavtalen til Arsenal, for han ville heller fokusere på Sandefjord.

Men han opplyste at han har fått mange meldinger fra Arsenal-supportere.

– Det har vært veldig bra med meldinger de siste dagene, ja.

– Har det vært intenst?

– Ja. På fredag, tror jeg, da var det bra.

– Hva sier Arsenal-supporterne?

– At de håper at Martin kommer til Arsenal, for det har det stått i avisene.

TAUS: Hans Erik Ødegaard ville ikke kommentere sin sønns overgang til Arsenal. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Kan debutere mot Solskjær

La Liga-ekspert Petter Veland er noe overrasket over at Ødegaard bytter klubb - bare noen måneder etter at han ble hentet tilbake til Real Madrid. Samtidig påpeker han at det bar mot et mulig klubbskifte når han fikk spille mindre og mindre for hovedstadsklubben.

– Ser man stort på det, så er jeg overrasket. Han forlater nå en klubb med en trener som ba ham om å komme tilbake i sommer. Så da er det overraskende at de skiller lag. Jeg tror ikke han, Kvarme og Demidov (Ødegaards agenter) innså at de hadde en jobb å gjøre på overgangsmarkedet allerede i januar, sier Veland til NRK.

Ødegaard kan nå få sin Arsenal-debut i storkampen mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United på lørdag. Det kan bli en potensiell ilddåp for midtbanespilleren.

Ny Madrid-trener til sommeren?

Veland mener vi må forvente at Ødegaard kommer til å gå gjennom en omstillingsfase med ny klubb og nytt land.

– Det er spennende. Dette er en overgang som jeg mener har sine oppsider og nedsider. Basert på tidligere erfaringer vil han nok trenge litt tid, sammenlignet med om han hadde valgt Real Sociedad i Spania eller Ajax i Nederland, sier han og fortsetter:

– Basert på samtaler med Mikel Arteta har de likevel valgt å satse på det, med tanke på at de tror det blir godt med spilletid i Arsenal.

IMPONERTE: Martin Ødegaard hadde en strålende høst for Real Sociedad for et drøyt år siden. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Ødegaard skal etter planen tilbake til Madrid til sommeren. Da kan situasjonen i klubben være en helt annen, for det er ikke sikkert at Zinédine Zidane som er hovedtrener på det tidspunktet.

– Vinden blåser slik at Zidanes tid i Real Madrid går mot slutten. Plutselig er det ny trener neste sesong, og Ødegaard drar tilbake. Ellers kan det også dukke opp en trener som har helt andre planer. Jeg tipper de er åpne for å se hva som skjer, men håpet er å gi det et nytt forsøk, tror Veland.

Siden Ødegaard forlot Strømsgodset i 2015 til fordel for Real Madrid, har han vært på utlån i Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad. Hos sistnevnte leverte han såpass bra at Zinédine Zidane og Real Madrid valgte å hente ham tilbake i sommer.