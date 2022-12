13. april 2014. Det var dagen da Martin Ødegaard ble tidenes yngste spiller på øverste nivå i norsk herrefotball. 15 år og 117 dager gammel var da han ble byttet inn rundt 20 minutter før slutt i Strømsgodsets kamp mot Aalesund.

Landslagsdebuten kom samme år og i 2015 gikk turen videre til Real Madrid. Lørdag 17. desember fylte han 24 år, og Ødegaard er nå både kaptein for Arsenal og det norske landslaget.

Veien dit startet med utallige timer på kunstgressbanen «Kjappen» hjemme i Drammen, ofte med pappa Hans Erik som trener. Etter den suksessfulle starten i Norge, ble det etter hvert mer krevende tider i Madrid og diverse utlån.

Takker mamma for støtten

I de krevende periodene var mamma Lene Cecilie svært viktig for fotballstjernen.

– Hun har jo ikke vært med meg på banen, og terpet på detaljer der. Men hun har vært ekstremt viktig for meg, og er veldig viktig for meg. Søstrene mine og broren min også. Mamma har vært der for meg i alle år, spesielt i tøffe perioder, sier han.

FORELDRENE: Mamma Lene Cecilie og Hans Erik Ødegaard satt i salen da Martin Ødegaard ble presentert som Real Madrid spiller i januar 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Når det har vært litt tøft, så har det vært fint å ringe henne og snakke om noe helt annet. Enten om det er ting på banen eller om det er ting i privatlivet mitt som har vært vanskelig, så har hun alltid vært der. Hun har vært en som jeg alltid har snakket med alt om, sier Ødegaard, og sier at det er noe det ikke er viktig å undervurdere.

– Hvis du har behov for å gråte, da ringer du mamma?

– Da ringer jeg mamma, ja.

– Jeg har nok arvet litt av følelseslivet til mamma. Vi er nok mer følsomme på ting og slik enn du kanskje tror. Jeg er mer det (følsom) enn hva folk tror, kanskje. Der er jeg nok litt lik mamma. Det har vært fint i alle år å alltid kunne snakke med henne om alt mulig, sier han.

Åpner opp om karrieren

NRK gjorde flere intervjuer med Ødegaard i London i forbindelse med at han var lørdagsgjest i Lørdagsrevyen på 24-årsdagen. Under følger et større utdrag av de tre intervjuene, med start inne på gresset på Arsenals hjemmebane.

Der har Arsenal vært ubeseiret i Premier League denne sesongen. Før Premier League starter opp igjen andre juledag er Arsenal ligaleder, fem poeng foran Manchester City.

PÅ HJEMMEBANE: Martin Ødegaard tok imot NRK inne på Emirates Stadium. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

NRK: – Du er toppscorer i Arsenal så langt. Fortell litt hva du tenker om det?

Ødegaard: – Det er selvfølgelig kult å score litt mål. Jeg har snakket en stund om at det er en del av spillet som jeg ønsker å bli enda bedre på. Mål og assists er jo det man blir målt på i min posisjon, og enda mer slik fotballen har blitt nå. Du kan spille så bra du vil, men hvis du ikke scorer eller har målgivende, så er det ingen som anerkjenner deg på samme måte. Der har fotballen endret seg. For min del da er det viktig å bidra med det. Spillere i min posisjon skal bidra med det. Da føles det godt.

NRK: – Du har jobbet mye med detaljer opp gjennom hele livet. Har du jobbet med detaljer nettopp for å komme dit? Er du mer inne i boksen, slik at du kommer i posisjoner til å score mer nå? Tar du flere sjanser?

Ødegaard: – Ja, absolutt. Jeg føler det kanskje er den viktigste delen. Grunnen til at jeg har scoret flere mål nå, er at jeg har blitt mye bedre til å være i de riktige områdene og komme mer inn i boksen. En del av målene jeg har scoret har vært forholdsvis enkle. Nesten alle har vært innenfor 16-meteren. Det er vel bare én som har vært utenfor, hvis jeg husker riktig (alle Ødegaards seks mål denne sesongen har faktisk vært fra inne i 16-meteren). Det er noe jeg har hatt fokus på og snakket mye med trenerne her om. Jeg har sett på mye klipp og jobbet med det på feltet. Da er det deilig at man får litt tilbake for den jobben man legger ned.

GODE TIDER: Arsenal har ikke vunnet Premier League siden 2003/04. Om noen måneder kan Martin Ødegaard få sjansen til å løfte trofeet. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

NRK: – Tør du også mer nå, i og med at du er på plass og hjemme her nå? Tør du å utfordre og ta større sjanser?

Ødegaard: – Jeg tror den mentale biten og selvtillit har veldig mye å si i fotball. For meg har det hatt veldig mye å si. Når man føler at man er viktig for et lag og man er en ledertype i et lag, så kommer det enda mer naturlig. Man slipper seg kanskje mer løs. Det bidrar til å gjøre at man får til mer.

NRK: – «Respect, dedication, passion» (respekt, dedikasjon og lidenskap). Det å implementere slike type ord i en veldig lang kultur, hva synes du det betyr? Dere er jo et ungt lag. Fortell hvordan du opplever å være en del av det å bygge den nye kulturen til Arsenal?

Ødegaard: – Det er ikke bare ord, det er hele måten vi jobber på. Hele den filosofien og måten vi ønsker å opptre på, den går gjennom i alt vi gjør. Det er en rød tråd i hele klubben. Da er det enklere å få resultater, når alle tenker på samme måte. Ja, det er en ung tropp, men samtidig føler jeg at det er mange av oss som har erfaring, selv om vi er unge. Jeg har vært med på mye. De andre spillerne har vært med på mye. Alderen er ikke så viktig, men hva vi gjør på banen og det vi har opplevd, det veier en del.

GODT FORHOLD: Martin Ødegaard har fått mye tillit fra Mikel Arteta. Foto: GLYN KIRK / AFP

NRK: – Du var 14 år da du spilte for gutter 19 på Strømsgodset. Hva var fotballdrømmen din da?

Ødegaard: – Drømmen min hele livet var å spille i Premier League. Det var det som var det store. Jeg vokste opp med å se alt av kamper med kompiser. Vi var på banen, og så var det alltid å løpe hjem når kampene begynte. Det var den store drømmen, å spille i Premier League.

NRK: – Den gang var du Liverpool-fan?

Ødegaard: – Ja, jeg var det. Jeg må innrømme det. Ja, faren min var stor Liverpool-fan. Da hadde jeg ikke noe valg da jeg vokste opp. En av mine beste kompiser var kjempe Arsenal-fan. Det hendte at da vi var på overnattinger, så ble vi lurt på noen Arsenal-drakter. Da var det litt Arsenal òg, men det var faktisk Liverpool som var laget mitt.

INGEN KJÆRE MOR: Martin Ødegaard la ingen til imellom i duellene mot Liverpool i høst. Her er det Diogo Jota som felles av nordmannen. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

NRK: – Ser du for deg at du blir her i flere år, eller hva skal til for at du eventuelt skal flytte på deg?

Ødegaard: – Slik det er nå, så ser jeg for meg å være her i flere år. Jeg vil jo gjøre noe spesielt her. Være med på å prege klubben og vinne ting. Det er det store målet. Planen er absolutt å være her en stund. Jeg har flyttet veldig mye på meg i alle år. Det å lande litt og føle at jeg er på et sted hvor jeg kommer til å være, det er en god følelse. Forhåpentligvis skal jeg være her i mange år.

NRK: – Så Liverpool må komme med et utrolig godt tilbud?

Ødegaard: – Det er ikke mye som kan lokke meg bort herfra. Jeg har det veldig fint her.

KLOPP-KLEM: Liverpool-manager Jürgen Klopp har flere ganger snakket varmt om Martin Ødegaard. Her er de to etter en kamp for halvannet år siden. Foto: ADAM DAVY / Reuters

NRK: – Da du var 15 så fikk Ronny Deila (daværende Strømsgodset-trener) deg inn, slik at du kunne spille Eliteserien. Som yngst i Norge. Så like etter inn på landslaget. Så tok det seks måneder, og så var du i Madrid. Det gikk fort, hvordan opplevde du alle de syvmilsstegene som ble gjort i de månedene?

Ødegaard beste prestasjoner i Tippeligaen Du trenger javascript for å se video. Ødegaard beste prestasjoner i Tippeligaen

Ødegaard: – På den tiden så tenkte jeg ikke så mye over det. Alt bare skjedde, og jeg tenkte ikke så mye over det. Ting gikk veldig fort og jeg koste meg egentlig bare. Jeg levde drømmen, og koste meg. Nå når jeg ser tilbake på det, så var det jo voldsomt. Når jeg ser tilbake på det og ting som skjedde da, så er det ting jeg ikke helt skjønner hvordan jeg håndterte.

NRK: – Vi har jo arkivbilder av deg, blant annet det første intervjuet du gir etter en av Tippeliga-kampene. Du er jo en veldig beskjeden 15-åring, som svarer på spørsmål. Som du sier, så ble det mye og mange nye situasjoner på en gang.

Ødegaard: – Det var en sjenert stille gutt da, som plutselig sto foran hele Norge og skulle snakke. Jeg var ikke så høy i hatten da. Jeg var i hvert fall ydmyk nok, det kan man vel si i de intervjuene der. Jeg er glad at jeg klarer å snakke litt mer utfyllende den dag i dag.

Intervju med Ronny Deila og Martin Ødegaard. Du trenger javascript for å se video. Intervju med Ronny Deila og Martin Ødegaard.

NRK: – Synes du det var vanskelig å takle?

Ødegaard: – Jeg vet ikke om jeg synes det var så vanskelig, det var bare litt uvant. Det var ikke mange årene før det hvor jeg ikke turte å holde tale i min egen konfirmasjon en gang for familien. Plutselig skulle jeg stå der og snakke foran hele verden og pressen og alt som var. Jeg var ganske sjenert på den tiden. Utover det så syns jeg ikke det var så vanskelig. Jeg sa bare det jeg tenkte, og hadde fokus på tingene jeg hadde. Det har sikkert preget meg litt sånn i senere tid, med tanke på at man har skjønt hvor eksponert man er og at alt man sier blir slått opp. Alt man gjør blir lagt merke til. Men jeg føler jeg har håndtert det greit.

NRK: – Du ble jo veldig beskyttet av omgivelsene dine, fordi du var så ung. Dere reiste rundt og testet flere klubber. Hvor stor del av beslutningen var du? På den tida, ok, vi velger å reise til Real Madrid. Hvor stor del var du med på å bestemme det?

Ødegaard: – Det var min beslutning. Det var ingen som ville komme til å ta den beslutningen for meg. Selvfølgelig hadde jeg gode folk rundt meg, familie, venner og litt folk i fotballen som gav meg god råd, men det var ingen som hadde lyst til å ta det valget for meg. Det skulle være mitt valg og det var det. Det var fordi jeg følte det var det beste for meg. De folka rundt meg hadde egentlig også en god «feeling» på det. Men det var mitt valg.

Derfor valgte Ødegaard Real Madrid Du trenger javascript for å se video. Derfor valgte Ødegaard Real Madrid

NRK: – Du skal ha litt baller for å ta det valget også?

Ødegaard: – Uansett hva jeg hadde valgt så ville folk sagt noe. Det har jeg lært meg tidlig ved å få medieoppmerksomhet og alt sånt fra jeg var 15. Så uansett hva man gjør, så vil folk si noe dritt om det. Folk vil slakte deg og noen folk vil hylle deg. Sånn er det. Det lever jeg helt fint med. Uansett hva jeg ville ha valgt, så er det alltid noen som ville ha sagt noe og vært negative. Folk snakker jo om at å gå til Madrid er den største klubben og det vanskeligste også. Men man skal også huske at det var ett av veldig få lag som hadde et ganske bra andrelag på den tiden, som var trent av Zinédine Zidane. Jeg gikk jo dit med en trygghet om at jeg kom til å spille kamper, fordi de hadde et andrelag. Sånn sett så mener jo jeg at det var ikke så vågalt, når man visste at det var en trygghet der om at jeg i hvert fall kom til å spille kamper. Jeg skulle trene med A-laget og for meg så var det som var det mest fristende.

DEBUTEN: I siste serierunde i 14/15-sesongen, hjemme mot Getafe, ble 16 år gamle Martin Ødegaard byttet inn for Cristiano Ronaldo. Foto: Daniel Ochoa de Olza / AP

NRK: – Så kom du hit (til Arsenal), og det var Arteta som fikk deg hit. Følte du på et vis at du kom hjem?

Ødegaard: – Da kom jeg hit, så følte jeg meg egentlig hjemme fra dag én. Jeg ble tatt veldig godt imot, alt var veldig naturlig. Jeg følte meg som den del av laget og gruppa fra start så det føltes veldig godt å komme hit. Veldig fine folk i klubben. Folk som bryr seg deg og som virkelig vil at du skal lykkes. Som virkelig prøver å gjøre sitt for at du skal lykkes. Og som har litt den samme lidenskapen som jeg har, føler jeg, for å virkelig bli bedre og jobbe med ting da. Det var god match med en gang.

NRK: – Nå er du selvfølgelig på et annet sted i livet også, men føler du det er lettere å være her?

Ødegaard: – Fortsatt her så er det jo ikke sånn at vi er ekstremt mye sammen utenom treninger og alt slikt, men det var kanskje lettere for meg å skli inn i miljøet her og ta plass. Folk forventer at du skal ta plass, hvor det kanskje ikke var så mye forventning om det da jeg kom som 16-åring til Madrid. Jeg tror det handler mest om at jeg har blitt eldre og mer voksen, egentlig. Jeg trivdes veldig godt i Spania. I Real Sociedad gikk ting veldig fint. Jeg var mer voksen da jeg kom dit. Jeg tror det handlet mer om at jeg var litt for ung, egentlig, i Madrid.

JAKTER SERIEGULL: Martin Ødegaard maner til å ta én kamp av gangen, men Arsenal har en luke på fem poeng før sesongen starter igjen. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

NRK: – Føler du mer hjemme her i London enn du gjorde i Madrid? Sånn kulturelt sett, er det jo likere?

Ødegaard: – Jeg likte egentlig den spanske kulturen veldig godt, og folkene der. Måten de lever på. Jeg trivdes veldig godt med det. Selv om det er litt annerledes fra Norge, så likte jeg meg veldig godt i Spania. Jeg føler ikke at det er bedre her enn der, men begge deler er fint.

NRK: – Savner du maten i Spania?

Ødegaard: – Maten og været er det man savner. Det må jeg si, det er ikke like bra her. Så er det selvfølgelig mange fine restauranter inne i sentrum, men i Spania så var det jo litt over alt. Det savner jeg litt.

NRK: – Hva slags forhold har du til alkohol nå? Kan du ta deg en fest?

Ødegaard: – Jeg kan ta meg en fest, jeg. Det går helt fint. Jeg drakk ikke før jeg var 18. Da jeg var yngre hadde jeg en tanke om at hvis man drakk, så ble man ikke proff. Det tror jeg har vært bra for meg, og at jeg hadde riktig fokus i oppveksten. Så blir man litt eldre, og skjønner at det kan være fint å koble av og til. Jeg skal ikke sitte her og si at det er bra å drikke, men jeg tror det er bra å gjøre litt andre ting. Det tror jeg har vært bra for meg. Ikke bare leve i den fotballbobla hele tiden, men at man kan bryte litt ut av den og gjøre vanlige ting med kompiser. Bli med på en fest her og der. Det tror jeg er sunt. Jeg har blitt litt bedre på å klare å koble av litt.

NRK: – Er det viktig for deg å ha gode venner rundt deg? Er det viktig i hverdagen?

Ødegaard: – Ja, selvfølgelig. De vennene jeg har i dag har vært med hele livet. Selvfølgelig noen ekstra via fotballen og slikt, men det er de samme vennene jeg har hatt hele livet. Det er ikke så veldig mange jeg slipper tett innpå meg. Men de som er tett, de er veldig tett. De stoler jeg på og setter selvfølgelig pris på.

NRK: – Du er forsiktig med å slippe nye innpå deg, for du er redd du ikke kan stole på dem? Eller er det for å beskytte deg selv?

Ødegaard: – Jeg vet ikke om jeg tenker så mye over det, egentlig. Det er bare at mange mennesker har intensjoner når de møte meg. Jeg er nok litt forsiktig med å slippe for mange for tett inn. Jeg vet at det er mange som kanskje har andre hensikter enn mitt beste. Man må nok være litt forsiktig.

FAR OG SØNN: Martin Ødegaard og pappa Hans Erik Ødegaard på tribunen under en Strømsgodset-kamp våren 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

NRK: – Du føler at du har kommet litt hjem. Hva betyr for Arteta for deg på det punktet? Er han like fotballnerd som det du er? Hva er det han gjør med deg som gjør at du føler deg så velkommen her?

Ødegaard: – Jeg tror nok han er mye mer fotballnerd enn det jeg er. Det er litt om jeg sa tidligere, det er bare hele måten han har endret klubben på og de verdiene han står for, og det han ønsker at laget skal stå for. Det passer veldig bra med meg og slik jeg har lyst til å gjøre ting. Vi ser fotball på ganske lik måte, og det har bare vært en veldig god match. Massiv respekt for ham som trener og person, og alt det han står for egentlig. Heldigvis tok han jobben som trener her.

Martin Ødegaard er kaptein og toppscorer i Arsenal, men bilmekaniker er han ikke. Du trenger javascript for å se video. Martin Ødegaard er kaptein og toppscorer i Arsenal, men bilmekaniker er han ikke.

NRK: – Da han begynte å snakke med deg om at han vurderte deg som kaptein, hva tenkte du da?

Ødegaard: – Det var egentlig aldri noen diskusjon om det. Det var vel andre halvdel av sesongen i fjor hvor vi hadde en del skader og situasjonen med Aubameyang og alt det der. Det gjorde at det bare var en kamp hvor han plutselig bare sa at jeg skulle være kaptein fordi det var noen som var ute. Jeg tenkte egentlig ikke så mye mer over det, annet enn at jeg syns det var stas og kult. Jeg liker ansvaret. Jeg har vært kaptein for landslaget, så jeg hadde litt erfaring der. Jeg likte det og det stresset meg ikke så mye. Det var bare å nyte det.

KAPTEIN: Martin Ødegaard har vært en nøkkelspiller for det norske landslaget i lang tid. Her sammen med landslagstrener Ståle Solbakken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NRK: – Her i England er tabloidpressen beinhard. Det er mye fans. Du har blitt en voksen mann. Hvordan takler du den pågangen? Får du mye fanpost? Er det mange gærne damer som vil sende deg SMS-er? Hvordan opplever du det?

Ødegaard: – Jeg kan ikke si det er mye gærne ... Jeg får noen meldinger og slikt på Instagram. Det har vel litt med hva man oppsøker også, tror jeg, og jeg har vel ikke vært den som har oppsøkt mest ukjente folk. Jeg hadde kjæreste i 5–6 år og siden det så har jeg ikke prøvd å oppsøke mest mulig. Jeg tar det ganske rolig. Jeg er ikke den som blar mest gjennom innboksen. Det kan jeg vel si.

NRK: – Det er ikke plagsomt altså?

Ødegaard: – Nei, det er ikke det. Nå når man er singel, så er det jo selvfølgelig ting som blir litt mer avansert og komplisert når man vet at alle snakker om ting. Du vet at det skrives om ting og hvis man blir sett her og der så skrives det. Det er slike ting som kan være litt vanskelig, som man tenker mer over, og hvor man beskytter seg selv litt mer. Hvor man ser på andre kompiser som lever et «vanlig» liv, hvor man ikke kan gjøre de tingene og man vet det blir skriverier om alt. Det kan være litt vanskelig, av og til.

NRK: – Det kan ikke være lett, når du er singel og skal finne deg dame. Om de har gode ... at alle er til å stole på?

Ødegaard: – Det er ikke så lett akkurat det der, med å stole på folk. Det er kanskje en av de tingene som blir vanskeligst. Det å møte nye mennesker og selvfølgelig damer da. Det er ikke lett å vite hvilke intensjoner folk har. Men, det er bare sånn det er. Jeg har blitt vant til det. Jeg beskytter meg selv og vet når varsellampene begynner å lyse. Man har vel lært seg at man skal være litt forsiktig og hva man skal unngå. Sånn er det.