Jakten på «en unison sannhet er umulig», mener Martin Ingebrigtsen og peker på at Gjert Ingebrigtsen er far til sju barn.

Både TV 2 og VG publiserte et innlegg fredag kveld, skrevet av Ingebrigtsen-broren.

Torsdag gikk brødrene Jakob, Filip og Henrik ut i VG. De fortalte der om en far som hadde brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse, og skrev at de fortsatt kjenner på ubehag og frykt.

– Uttalelsene de kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn, sa Gjert Ingebrigtsen gjennom advokat John Christian Elden.

FAR: Gjert Ingebrigtsen nekter for sønnenes anklager om vold. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Nå ønsker også broren Martin Ingebrigtsen å uttale seg.

Elden om Gjert: – Setter pris på støtten

Martin starter innlegget med å si at han lenge har valgt å «sitte stille i båten», men at han nå føler på at han må fortelle om sin opplevelse.

– Jeg har aldri fryktet pappa, skriver han i innlegget gjengitt av mediene.

– Men når min erfaring av familiehjemmet spriker i så store spenn fra mine brødre opplevelse, mener jeg det er riktig og rettferdig at saken blir belyst fra flere sider. Tross alt har vi vokst opp under samme tak, skriver han videre.

Gjert Ingebrigtsens advokat John Christian Elden skriver følgende til NRK om Martin Ingebrigtsens innlegg:

«Dette viser, som Ingebrigtsen også selv har sagt, at han aldri har vært voldelig ovenfor sine barn. Det viser også at saken har flere sider – og skulle ha fått forbli innenfor privatlivets fire vegger. Han setter pris på støtten, men opplever samtidig at det er trist for alle de berørte at det skal være nødvendig for familiemedlemmer å bli tvunget til å utlevere så sårbare sider av et familieliv i media.»

NRK har forsøkt å få en kommentar via pressekontakten til Jakob, Filip og Henrik, Espen Skoland, men har så langt ikke fått svar.

Politiet vil undersøke påstandene

Etter at Jakob, Filip og Henrik fortalte sin versjon i VG-kronikken torsdag, har saken blitt skrevet om i utallige norske og utenlandske medier. Både engelske, spanske, franske, tyske og polske medier har skrevet om brødrenes uttalelser.

Og selv om brødrene uttalte et ønske om ro i kronikken, virker ikke saken å ha nådd sitt endestopp helt enda.

Fredag kom politiet med en uttalelse, der de sier at de vil undersøke om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning av påstandene brødrene Ingebrigtsen har framsatt om sin far.

Det er ikke unaturlig, mener Gjert Ingebrigtsens advokat Elden.

– Gitt brødrenes påstander i media er det ikke unaturlig at politiet undersøker om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning. Det er jobben deres. Samtidig er min klient tydelig på at han aldri har vært voldelig overfor barna sine, skriver Elden til NRK fredag.