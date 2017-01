Kvartfinalene vises på NRK 1 og på NRK.no fra klokken 14.10

For første gang på nesten to år var Marthe Kristoffersen lørdag å se med startnummer på brystet i et verdenscuprenn utenfor Norges grenser.

Sist gang 27-åringen gikk i verdenscupen utenfor nasjonal kvote, ble hun nummer 23 på 10 kilometer fristil i Östersund. Lørdag håper hun å kjempe seg gjennom flest mulig heat i sprinten i italienske Toblach.

– Det er bare en prolog ennå, men jeg synes jeg gjennomfører en bra prolog. Så håper jeg at jeg kvikner litt til i heatene, forteller hun til NRK etter prologen.

Det ble hun nummer 14, 4,67 sekunder bak raskeste kvinne.

Kristoffersen innrømmer at det er uvant å være tilbake i verdenscupsirkuset etter to år.

– Nå føler jeg meg litt som førstereisende. Jeg fant nesten ikke veien ut fra mål, forteller hun med en liten latter.

Falla raskest

Alle de norske kvinnene tok seg videre fra prologen. Best av alle var Maiken Caspersen Falla, som håper å kjempe om de aller øverste plassene i lørdagens sprint.

– Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Jeg skal i alle fall være med og kjempe, sier hun.

Tiril Weng Udnes ble nummer åtte, Astrid Uhrenholdt Jacobsen nummer ni, Kristoffersen nummer 14, Anne Kjersti Kalvå nummer 25 og Mari Eide nummer 29.

Taugbøl best av herrene

Også i herrenes prolog var en norsk løper øverst på lista. Håvard Solås Taugbøl (23) var for første gang i sin verdenscupkarriere raskest i en prolog.

– Det føltes ut som en tungt løp, men med vanvittig gode ski og en løype som passer meg bra, så holdt det helt inn, sier han til NRK.

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer tre og Sindre Bjørnstad Skar nummer fire.

Sondre Turvoll Fossli og Pål Golberg tok seg også videre fra prologen, mens Ola Vigen Hattestad er syk og ikke stilte til start.

Den russiske Tour de Ski-vinneren Sergej Ustjugov falt i prologen, og endte over 40 sekunder bak vinneren.

