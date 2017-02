​Marthe Kristoffersen leverte en superetappe og sørget for at IL Varden Meråker tok et suverent gull på kvinnestafetten..

– Jeg kan takke Varden for at jeg står her. Jeg går for klubben av hele mitt hjerte, så det gullet skulle jeg ha, sa Kristoffersen etter triumfen.

Barbro Kvåle og Lillehammer Skiklub gikk inn som nummer to, mens Maren Wangsteen og Øystre Slidre IL gikk inn som nummer tre og tok bronsen.

Flugstad Østberg først ut

Ingvild Flugstad Østberg gikk førsteetappen for Gjøvik Skiklubb og sprang feltet fullstendig. Gjøviksjenta sendte Susann Sagstuen ut over minuttet foran Øystre Slidre IL og IL Heming på de neste plassene.

Forhåndsfavoritten IL Varden Meråker vekslet hele to minutter og ni sekunder bak, før Kathrine Harsem ble sendt ut på den andre etappen.

Duell mellom Lillehammer og Varden Meråker

På den andre etappen gikk Marthe Bjørnsgaard og Lillehammer Skiklub forbi laget fra andre siden av Mjøsa. Hun hentet inn Susann Sagstuen og vekslet først.

Aller raskest gikk imidlertid Kathrine Harsem, som sendte Marthe Kristoffersen ut 25,8 sekunder bak Lillehammer Skiklub.

– Det er noen år siden vi tok gull. Det er skikkelig, skikkelig gøy, sa Kathrine Harsem etter at seieren var i boks.

Dermed var alt klart for en duell mellom Barbro Kvåle i Lillehammer Skiklub og Marthe Kristoffersen i IL Varden Meråker.

– Marthe Kristoffersen er i kjempeform. Det kommer til å bli meget tett og jevnt, sa Ingvild Flugstad Østberg ved siste veksling.

Kristoffersen suveren

TRIUMF: Ankerkvinnen Marthe Kristoffersen gikk over mållinjen i ensom majestet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Marthe Kristoffersen gikk knallhardt ut på den siste etappen, og allerede etter 1,5 km var 27-åringen i rygg på Barbro Kvåle.

Kristoffersen gikk umiddelbart forbi. Barbro Kvåle forsøkte å henge seg på, men måtte til slutt gi en liten luke til Kristoffersen og IL Varden Meråker.

Til slutt gikk hun over mållinjen i ensom majestet. Marthe Kristoffersen sørget dermed for sitt fjerde NM-gull på stafett.

Barbro Kvåle sikret andreplassen for Lillehammer Skilkub, mens Øystre Slidre IL tok bronsen.

– Hun (Marthe Kristoffersen) er med i VM-troppen og i kjempegod form, så hun ble litt for sterk. Men hvis vi fortsetter denne utviklingen, med bronse i fjor og sølv i år, så får vi se hvordan det går til neste år, sa Kvåle etter at sølvet var i boks.