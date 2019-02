Marte Olsbu Røiseland med superløp i amerikanske «sjokkløyper»

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Marte Olsbu Røiseland har virkelig funnet formen noen uker før VM i Östersund. Etter suksesshelgen i Nove Mesto i desember kriget hun seg tilbake på pallen i Ruhpolding i januar.

Torsdag kveld leverte Froland-dama nok et kjempeløp, og det i de samme løypene Johannes Thingnes Bø kalte «sjokkerende» tidligere denne uka.

– Se på dette da! Det blir en enorm ledelse i mål, og den skal bli vanskelig å slå. Hun har stått denne sisterunden bedre enn de fleste, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Røiseland skøytet seg over målstreken til overlegen bestetid.

– Forferdelig

28-åringen var bunnsolid på standplass, og senket alle ti blinkene med den aller største selvfølgelighet.

NY BRAGD: I Nove Mesto tok Marte Olsbu Røiseland sine to første verdenscupseire. I Soldier Hollow utenfor Salt Lake City tok hun torsdag sin tredje. Foto: Michal Cizek / AFP

– Det var tungt, og man kjente virkelig høyden. Så jeg er virkelig glad for at jeg skjøt ti treff. Jeg brukte en del tid på stående, men det var absolutt verdt det, sier Røiseland etter løpet.

NRK-kommentatorene tvilte derimot på om hun kom til å klare å holde Kaisa Mäkäräinen og Anastasiya Kuzmina bak seg på den siste runden. Det gjorde hun med glans.

– Det er en fantastisk sisterunde hun gjør her, utbrøt NRKs ekspertkommentator Ola Lunde da han så løpet Røiseland var i ferd med å gjennomføre.

Da var det bare tyske Denise Herrmann, med sent startnummer, som kunne true den norske lederen. Hun bommet derimot to ganger allerede på liggende, og da var norsk seier et faktum. Det er Røiselands tredje verdenscupseier i karrieren.

Likevel innrømmer hun at hun følte seg «forferdelig» etter løpet.

– Det er om å gjøre å få minst mulig syre, og komme seg best mulig til mål. Jeg tror nok det var tøft for alle i dag. Jeg synes egentlig hvert løp jeg går er helt forferdelig, og jeg vet ikke om det var noe bedre i dag, sier en sliten seierskvinne.

Eckhoff-smell: – Dårlig av meg

BEST I KULDA: Tiril Eckhoff klarte ikke følge opp etter seieren i sprengkulda i Canmore forrige uke. Foto: Don Emmert / AFP

Tiril Echoff fikk en etterlengtet seier i Canada sist helg. I nabolandet USA klaffet det derimot ikke like godt. Fem bom ble det til slutt på 28-åringen, som kom i mål to minutter og 21 sekunder bak lagvenninne Røiseland.

– Det er et dårlig skirenn av meg, men jeg får ta med meg det jeg gjorde sist uke. Jeg unner hvert fall Marte seieren i dag, sier Eckhoff.

Synnøve Soldemdal ble nest beste norske på 25. plass.