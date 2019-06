Holøs til Lidköping

Ishockeybacken Jonas Holøs (31) vender tilbake til SHL og skal spille for Linköping fra neste sesong.

Den norske landslagskapteinen, som de to siste sesongene har spilt for sveitsiske Fribourg-Gotteron, har skrevet under på en toårskontrakt med sin nye klubb.