– Jeg lever av fotball og er såpass lagspiller at når resultatene ikke går veien, så er det vanskelig å nyte fotballen på samme måte, forteller Henriksen til NRK.

Henriksen er den eneste utespilleren på laget som har spilt alle kampene denne sesongen. På 12 kamper er det blitt åtte tap og kun to seire.

Den tidligere Rosenborg-spilleren innrømmer at det har vært tøft.

Ikke på supporternes lag

– Uansett om man leder laget eller ikke, så er det tøft når man sliter med å vinne fotballkamper og ser at man ligger på bunn av tabellen. Vi har hatt litt stang ut, og ikke hatt marginene på vår side, men det er såpass tidlig i sesongen at man bare må jobbe videre.

Da avisen Hull Daily Mail inviterte Hull-supporterne til å stemme frem deres ønskede Hull-lag, fikk ikke kapteinen Henriksen engang plass på laget.

– Jeg vet at det stormer. Det er ingen supportere som er fornøyd når vi ligger der vi ligger på tabellen. At vi får kritikk for det har jeg forståelse for, sier Henriksen.

Selv vil ikke Henriksen ha mye fokus på egne prestasjoner denne sesongen.

– Alle vi må ta selvkritikk. Jeg føler det har gått fint, men akkurat det tenker jeg ikke så veldig mye på. Vi driver med lagidrett, og når vi ikke får resultater, er det utrolig tøft.

– Får bra matchtrening

Landslagssjef Lars Lagerbäck er ikke bekymret.

KAPTEIN: Markus Henriksen fikk kapteinsbindet denne sesongen. Her i aksjon mot Aston Villa. Foto: Carl Recine / Reuters

– Han får veldig bra matchtrening, selv om han spiller på et bunnlag. Jeg synes han har tatt steg denne sesongen, han har vært veldig bra. De som spiller på et topplag får kanskje lettere vist seg frem, men du testes kanskje hardere når du spiller på et bunnlag, sier Lagerbäck.

Det er ikke kun resultatene som gjør at det blåser kraftig rundt Hull om dagen. I tillegg til at laget ligger på bunnplass i mesterskapsligaen, er eierne under sterkt press fra supporterne.

I går kom nyheten om at en gruppe supportere forsøker å kjøpe klubben fra den omstridte Allam-familien.

– Det er ikke noen tvil om at det har vært litt styr, med eiere og rundt klubben. Men det er ikke noe vi spillerne kan gjøre noe med. Vi er nødt til å vise at vi ønsker å gjøre det godt for laget, forteller Henriksen.

Kontrakten til 26-åringen i Hull går ut etter sesongen, og fremtiden er fortsatt usikker. Henriksen vil ikke si om han fortsetter i klubben.

– Nå har jeg fokus på å gjøre det best mulig for Hull, og at vi skal stige opp på tabellen, så får man se hva som skjer.