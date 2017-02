Marius (1) roet Bjørgens nerver før gullrennet: – Da trillet tårene

Lørdag var Marit Bjørgen tilbake der hun hører hjemme: Øverst på pallen i et VM. Men selv om hun nå er tidenes VM-løper med 15 gullmedaljer, kjente også hun på nervene før løpet.

Men siden forrige mesterskap hun var med i, har Bjørgen fått et helt nytt hjelpemiddel mot nervøsiteten. Nå er sønnen Marius (1) en del av det private støtteapparatet.

– Før rennet sendte jeg en snap til Fred Børre og sa at nå er mamma veldig nervøs. Jeg fikk til svar et bilde av Marius som sa «Mamma dette går bra». Da trillet tårene, forteller Marit Bjørgen på pressekonferansen etter løpet.

Deler medaljen med Marius og Therese

Det siste året har vært noe helt utenom det vanlige for langrennsdronningen fra Rognes. Helt på tampen av 2015 ble 36-åringen mor for første gang, da hun fikk Marius med samboeren Fred Børre Lundberg.

I mai 2016 var hun tilbake på landslaget igjen, men alt har ikke gått på skinner siden da. Hofteskader og sykdom, i tillegg til at den nye tilværelsen som mor, har tatt sitt.

SAVNET SØNNEN: Før lørdagens 15 kilometer hadde ikke Marit Bjørgen sett sønnen Marius (1) siden tirsdag. – Det var godt å endelig få holde rundt ham igjen. Jeg har savnet ham, forteller hun etter gulløpet. Foto: Christof Stache / AFP

Men rett før VM var hun tilbake med full styrke i verdenscupen, og lørdag tronet VM-dronningen igjen øverst i et mesterskap.

Da trillet tårene etter gullbragden.

– Ja, de gjorde det. Det har vært et helt spesielt år. Det å bli mor for første gang og kunne dele medalje med ham, og det har vært litt tøft til tider det også. Og så gikk jeg også for Therese (Johaug) i dag, så det har vært et spesielt år, forteller Bjørgen.

Så ikke Marius på fire dager

Før 36-åringen gikk ut på gulløpet i Lahti, hadde hun ikke sett sønnen på flere dager.

– Jeg har ikke sett Marius siden tirsdagen, så det var godt å endelig få holde rundt ham igjen. Jeg har savnet ham, forteller hun.

– Hva sa du til ham?

– Jeg sa vel at mamma er glad i deg.

Mens mamma gjorde seg klar til VM-konkurransene, ble Marius passer på av pappa Fred Børre.

Bjørgen forteller at hun aldri ville greid å komme tilbake til toppen uten ham.

– Uten ham hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Han har vært fantastisk, og vi har vært et godt team her, sier hun.