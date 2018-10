– Jeg utsatte det å bli mamma ganske lenge og var 35 da vi fikk Marius. Da er det ingen selvfølge at man får det til. Jeg er veldig heldig som får oppleve å få barn en gang til, sier Marit Bjørgen til KK.

Marit og samboer Fred Børre Lundberg venter sitt andre barn i mars. Sammen har de sønnen Marius på to og et halvt år.

– Jeg er 17 uker på vei, og terminen er i mars. Det er utrolig koselig. Både Fred og jeg har hatt et ønsket om å få et barn til, og jeg føler meg veldig privilegert som kan få barn. Jeg er jo voksen og har drevet med toppidrett i mange år, så det er ingen selvfølge, sier Bjørgen videre.

Ifølge Bjørgen gleder Marius seg til å bli storebror. Hun vil ikke avsløre hvilket kjønn den nye ungen har, men utelukker ikke at familien kan bli enda større i framtiden.

– Fred har jo en sønn fra før, så nå får vi en liten flokk på tre barn. Men man vet jo aldri, sier Marit Bjørgen til magasinet.

BLIR FIRE: Marius blir storebror når Marit Bjørgen og Fred Børre Lundberg får sitt andre barn sammen i mars. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Ville være mer hjemme

Etter at en eventyrlig karriere var over, gledet Bjørgen seg stort til bare å være mamma, og i april sa hun til NTB at mammarollen ville være i fokus etter endt karriere.

– Jeg har en toåring hjemme som skjønner mye mer av hva som skjer, og dette er en tid jeg aldri får igjen med han. Derfor har jeg lyst til å være mye mer hjemme, sa Bjørgen etter at hun annonserte at hun ville legge opp i april.

Bjørgen la opp etter fjorårssesongen som tidenes mestvinnende vinterolympier og langrennsløper.

Avsluttet med gullrush

Hun stanset på 114 verdenscupseirer og totalt 184 pallplasser i verdenscupen.

38-åringen tok sin første verdenscupseier i Düsseldorf i oktober 2002. Den siste verdenscupseieren kom i Falun i mars.

Bjørgen tok sin første NM-medalje i Steinkjer i 2001, og like etter debuterte hun i VM-sammenheng i Lahti.

Den første OL-medaljen kom i Salt Lake City med stafettsølv i 2002. Det første gullet i OL-sammenheng kom først åtte år i OL i Vancouver.

Bjørgen har også 18 VM-gull og 25 NM-gull. Det første VM-gullet tok hun i Val di Fiemme i 2003. I sitt siste VM i Lahti tok Bjørgen hele fire gull.