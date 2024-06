– Med en gang jeg sto opp, så skrollet jeg. Når jeg satt på do, så skrollet jeg. Overalt jeg var, så skrollet jeg.

Mobilen var som smeltet til hånden til spydkaster Marie-Therese Obst.

Mandag skal hun forsøke å kvalifisere seg til finalen i EM, men veien frem dit har vært lang som en endeløs rekke med Instagram-innlegg.

En skade i skulderen skapte trøbbel i årevis. I 2021 ble hun kvitt skaden etter operasjon, men tiden etterpå bød på helt nye problemer.

– Jeg kunne ikke trene, så jeg var på mobilen hele tiden, forteller hun.

MOBILLØS: Marie-Therese Obst møter NRK uten mobiltelefon og med godt humør. Foto: Anders Engeland / NRK

Fulgte OL fra mobilen

Samme år var det OL i Tokyo. Mesterskapet var et stort mål for Obst, men hun klarte ikke å kvalifisere seg. Dermed ble hun sittende i sofaen og følge vennene ute i verdens største idrettsleker gjennom mobiltelefonen.

– Å måtte se på alle de andre som jeg fulgte på Instagram, som var der og kunne leve den drømmen jeg har hatt siden jeg var en bitte liten jente. Det var veldig vondt.

Hun beskriver tiden som et vendepunkt. Dette var første gang hun begynte å legge merke til hvor negativt sosiale medier påvirket henne.

– Jeg måtte avfølge noen av idrettsutøverne. Det var da jeg begynte å tenke: «Er dette noe jeg har lyst til å drive med?»

Måtte legge mobilen i et annet rom

Men det ble foreløpig med tanken. Samtidig fortsatte besettelsen rundt sosiale medier.

Hvem kom til å like bildene hun la ut?

Hvor mange likes ville hun få?

– Jeg ville få bekreftelse gjennom det jeg la ut. Ofte, hvis jeg hadde lagt ut et innlegg på Instagram, så måtte jeg fysisk legge mobilen i et annet rom, for jeg klarte ikke å tenke på det, forteller Obst.

Det gikk sakte, men sikkert opp for Obst at å skrolle inn i det uendelige på mobilen ikke var det eneste problemet. Sosiale medier begynte å påvirke selvbildet hennes.

PÅVIRKET: Spydkasterens besettelse rundt sosiale medier ble et problem. Foto: Anders Engeland / NRK

Inne på appene fikk hun opp bøttevis med reklame for hvordan hun kunne kurere alle feilene hun så i seg selv.

– Jeg skjønte jo at det her var noe jeg måtte gjøre noe med. Og jeg husker den ene dagen, hvor jeg bare tenkte: «Men alle de tingene der, det er jo meg». Når jeg legger vekk den mobilen og jeg er alene i et rom, så har jeg strekkmerker. Jeg har appelsinhud, jeg har en rynke her, en kvise der. Det er liksom meg, sier 28-åringen.

Da var det nok.

Hun slettet TikTok, deaktiverte Instagram og slettet Snapchat.

– Litt som å slutte å røyke

Obst er langt ifra alene om å både føle seg avhengig av sosiale medier og ønske seg bort. Trine Syvertsen, professor ved institutt for medier og kommunikasjon på UiO, sier at de har sett en økning de siste fem årene.

– Når vi spør hva de syns de er for mye på, så er det sosiale medier og mobiltelefonen som leder, sier Syvertsen.

– Det høres ut som det er ubehagelig for henne (Obst) å være på. Hvis man er skikkelig lei og opplever det som negativt ... Det er jo mange som opplever det som veldig befriende også å ta en pause.

EKSPERT: Professor Trine Syvertsen har digital detox/digital frakobling som ekspertfelt. Foto: Universitetet i Oslo

Hun sier at de ikke kan si at å slutte har en kjempeeffekt for folk generelt eller at det er entydig at det hjelper, men at det handler mye om motivasjonen bak.

– Når folk er motivert, så klarer de å gå «cold turkey». Det er vel kanskje mer i lengden at det er vanskeligere å ikke koble seg på igjen. Det er litt det samme som å slutte å røyke i gamle dager. Folk klarer å legge det bort, men når motivasjonen blir svekket, så er det mange som kobler seg på igjen.

Men motivasjonen til Obst har ikke blitt mindre. Tvert imot.

EKTE GLEDE: Obst føler seg mye bedre etter at hun sluttet med sosiale medier. Foto: Anders Engeland / NRK

– Jeg har ikke angret ett sekund

Denne sesongen har hun sett resultatene på idrettsbanen. Etter ni år sammenhengende med skade, er hun endelig tilbake.

Mars markerte starten på sesongen, og Obst åpnet med å kaste det som var da var årsbeste i Europa. Et par måneder senere satte hun personlig rekord med 61,81 meter.

– Jeg har ikke angret i ett sekund; jeg har fått bruke tiden min til så mye fint. Når jeg våkner om morgenen, så gjør jeg litt tøying, jeg gjør litt yoga. Jeg skriver mye i dagboka mi, sier Obst.

For også utenfor friidrettsdekket går det bedre. Det merker hun spesielt i møte med andre folk.

SMILER: Nå er ting bedre enn på lenge for Obst. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Når jeg er med mennesker og venner og familie, så har jeg fine samtaler med dem uten at jeg må ta frem mobilen og begynne å skrolle. Jeg føler jeg har fått en helt annen interaksjon med mennesker. Livet har generelt blitt mye bedre.

Det kjenner Syvertsen igjen fra forskningen.

– Den store, viktigste grunnen er egentlig det med tilstedeværelse. At folk logger av eller tar en pause fordi at de vil være mer til stede der de er, rett og slett.

Likevel, livet som spydkaster er ikke spesielt lønnsomt. Mange friidrettsutøvere tjener store summer på sponsoroppdrag på nettopp sosiale medier.

Obst har vært innom tanken på å komme seg tilbake av nettopp den grunn, men slått det fra seg.

– Min mentale helse er hundre ganger viktigere enn 10.000 kroner på kontoen fra en eller annen sponsor.