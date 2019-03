Mari Eides gripende avskjed med søsteren: – Jeg tenkte at hun klemte hånden min

Mari Eide er tilbake i Norge etter det som ble et mesterskap med sterke inntrykk for hennes del. Bronsemedaljen på VM-sprinten kom etter et svært vanskelig halvår.

– Det var en enorm seier, sier hun om VM-medaljen, som hun dediserte til søsteren Ida Eide.

For verden stoppet litt opp da storesøsteren fikk hjertestans under et mosjonsløp i fjor høst. I NRK-programmet Lindmo forteller Mari Eide om hvordan det var å ta farvel med søsteren, som ble sendt til Ullevål sykehus etter at hun falt om.

– Det var en veldig sterk opplevelse, forteller hun.

– Men jeg fikk sagt ha det til henne. Jeg holdt hånden hennes og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg tenkte at hun klemte hånden min. Men så vet jeg at Ida ville sagt at «nå må du være mer rasjonell, Mari». Det var veldig mange tanker som gikk gjennom hodet den natten.

Drømmen om VM

Tiden etter ble vanskelig uten storesøsteren, og Mari Eide stilte seg spørsmålet om hun ønsket å satse videre på langrennskarrieren.

– Det var mange spørsmål jeg stilte meg etter dette. Hva ville jeg her i livet? Skulle jeg fortsette idrettskarrieren? Det gjaldt også lillesøsteren min (Hilde, red.anm.).

Langrennsløperen fikk til slutt hjelp.

– Vi har et veldig godt støtteapparat rundt oss i idretten, og jeg fikk god hjelp av en psykolog på Olympiatoppen. Jeg fikk heldigvis hjelp til å forstå at jeg ikke trengte å ta disse valgene nå.

– Jeg fant ut at målet og drømmen om VM stod veldig sterkt for meg ennå, sier Eide, som valgte å satse videre.

– Det i det hele tatt stå på startstreken igjen i et skirenn og å kvalifisere seg til VM var en seier i seg selv, forteller hun.

OPPTUREN: Mari Eide med VM-bronsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Har du meg deg Ida nå?

– Ja, jeg føler det. Hun var med meg under hele rennet i VM og idet jeg krysset målstreken var jeg enormt glad, men så tenkte jeg på at hun skulle ha vært der. Dermed kjente jeg på et enormt tomrom av sorg. Men det tomrommet jeg føler på er også Ida, så hun er med meg, legger Mari Eide til.

– Hun var et forbilde

De to søstrene vokste opp i et tett forhold, der Mari Eide etter eget utsagn var den irriterende lillesøsteren. De to var nesten like gamle, gikk i samme klasse og delte det meste i livet.

– Jeg hadde ikke begynt med langrenn, hadde det ikke vært for Ida. Jeg spilte på samme fotballag som Ida, jeg begynte til og med å spille tverrfløyte fordi Ida gjorde det, forteller Eide, som kaller søsteren «supermennesket sitt».

– Hun fikk til alt, følte jeg, og var på en måte den jeg strakk meg til hele tiden i livet. Ida hjalp meg til å bli bedre. Å bli et bedre menneske, men også en bedre skiløper. Hun var virkelig et forbilde.