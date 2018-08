Mari (29) gikk ni timer uten å vite at nakken var brukket: – Legene sa jeg var gal

Så godt som null polstring, full fart, og knallharde taklinger. Rugby er en sport for tøffinger, og en av de tøffeste er 29 år gamle Mari Kogstad fra Stavanger.

Hun begynte med rugby for fire år siden – men har bare holdt på med den knallharde idretten i to av dem. Grunnen: En uheldig takling, og brudd i nakken.

– Trodde det var en kink i nakken

Vi skal tre år tilbake i tid. Det er treningskamp mellom Stavanger og Egersund, og en 26 år gammel Mari Kogstad ser fortvilet at en Egersund-spiller er i ferd med å bryte gjennom forsvaret deres.

Hun setter på turboen, og hamrer inn i en takling fra siden. Angrepet stoppes. Jobben er utført. Så skjer det fatale. En medspiller av Kogstad kommer inn litt seint, og Stavanger-jenta blir liggende i klem mellom de to.

TØFFING: Mari Kogstad brakk nakken under en rugbykamp – men valgte å dra hjem i stedet for til legevakten. Foto: Patrick Sten Rowlands / NRK

– Der og da skjønte jeg ikke hva som hadde skjedd. Jeg hørte et knekk, men jeg tenkte at det bare var en kink i nakken. Så jeg tenkte ikke så mye over det, sier hun.

Da hun skulle reise seg opp skjønte hun derimot at det måtte være noe mer alvorlig.

– Jeg var veldig svimmel, så jeg måtte krabbe av banen. Da trodde jeg det enten var en hjernerystelse, eller et ribbeinsbrudd. Så etter kampen ble jeg kjørt hjem.

– Hjem?!

– Ja, jeg tenkte jo at dette gikk fint. Det er sånn det er i rugby. Man får en annen form for smerteforståelse og smerteterskel. Man tenker alltid at man kan gå det av seg, men etter et par timer er det greit å ringe legevakten.

– De sa jeg var gal

Ni timer etter skaden kom Stavanger-jenta tuslende inn på legevakten. Etter et røntgenbilde kom legene løpende med nakkekrage.

– De sa jeg var gal, og at jeg ikke måtte røre meg.

For bildet viste nakkebrudd.

– Hadde det brukket litt feil så hadde jeg blitt lam. Jeg var centimeter unna å kutte nerver oppe i nakken, men heldigvis skjedde ikke det, så det er derfor jeg kan spille rugby igjen, sier den blide 29-åringen.

TILBAKE PÅ BANEN: En nakkeskade satte Mari Kogstad (t.v. med ballen) ut av spill, men denne uka var hun tilbake på rugbybanen under NM for Sandviken. Foto: Mattis Holt / NRK

Sju NM – i forskjellige idretter

Kogstad har denne uka deltatt i norgesmesterskapet i rugby for bergenslaget Sandviken, men NM er ikke noe nytt for Stavanger-jenta.

Dette er faktisk syvende gangen hun deltar i et NM – i sin syvende idrett. 29-åringen har rukket å delta i NM i benkpress, stuping, fotball, håndball, vektløfting, friidrett (spyd, kule & diskos) og rugby. I kule og diskos er hun også juniornorgesmester. Kule-kretsrekorden hennes i Rogaland står fortsatt.

ALLSIDIG: Mari Kogstad har deltatt i sju i NM, i forskjellige idretter. Her er hun med i vektløfting. Foto: Privat

– Jeg har alltid vært aktiv og nysgjerrig på nye ting. Jeg har ofte fått høre at jeg er et naturtalent på enkelte ting, og at jeg burde prøve det ut. Så da har jeg gjort det da, sier hun.

– Hvis jeg skulle gjort noe annerledes hadde jeg nok valgt å satse på én idrett, og bli best i den, i stedet for å holde et ok nivå i sju forskjellige.

Nå er det rugby som gjelder for 29-åringen, og etter to år på sidelinjen er hun endelig tilbake. Og neste gang det smeller ute på rugbygresset kan det nok hende at legevakta blir prioritert før sofaen.