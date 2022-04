Roman Haug holder liv i Romas titteldrøm

Sophie Román Haugs scoring ett minutt før slutt sørget for at Roma nå kun er to poeng bak Juventus, to runder før slutt. Dermed lever også drømmen om Mesterliga-spill for Roma. Juventus har en kamp mindre spilt. Emilie Haavi fikk også spilletid for Roma, hun ble byttet inn etter 61 minutter.