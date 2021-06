Marerittstart for Polen og Lewandowski: – En gedigen skuffelse

Verst var det at det som har blitt omtalt som en nøkkelkamp i den tøffe EM-gruppen E med Sverige og Spania, endte med null poeng i Polens åpning på mesterskapet.

– En gedigen skuffelse, sa NRK-ekspert Egil «Drillo» Olsen, etter bare én omgang. Han var ikke noe mer imponert etter storfavorittens 90 minutter mot Slovakia i EM-åpningen mandag kveld.

«Usynlig» Lewandowski

TUNG KVELD PÅ JOBBEN: For Robert Lewandowski, her underveis i kampen mot Slovakia mandag. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / Reuters

Hva så med Europas store målkonge sist sesong? Robert Lewandowski har bøttet inn mål for Bayern München gjennom hele 2020/2021-sesongen. 32-åringen står med totalt 48 mål på 40 kamper for den tyske storklubben. Forventningene til ham er enorme. Spesielt nå som angrepsspillerne Krzysztof Piatek og Arkadiusz Milik mangler.

Men superstjernens tamme forestilling og manglende involveringer der han er aller best – inne i motstanderens 16-meter – kommer garantert til å bli tema etter Polens første gruppespillskamp.

«Drillo» mente Lewandowski rett og slett ikke så skarp ut, mens Polen-midstopper Jan Bednarek oppsummerte lagets innsats slik:

– Alle forventet en annen start

– Vi hadde ballen, vi hadde sjanser, men var ikke rå eller kliniske nok i vår egen og deres boks. Jeg følte de hadde to sjanser og scoret to mål. Det er ikke godt nok av oss i en så stor turnering.

Bednarek var klar på at den andre omgangen var langt bedre, men at kampen endret karakter da Grzegorz Krychowiak på stillingen 1-1 fikk rødt kort etter en time.

– Det var tøft. Men vi må stå sammen. Dette er tøft for laget vårt. Alle forventet en annen start. Men sånn er fotball. Det er bare hardt arbeid som gjelder.

GA ALT: Jan Bednarek (liggende) i duell mot Slovakias Ondrej Duda underveis i kampen mellom Polen og Slovakia. Foto: Kirill Kudryavtsev / AP

– Jeg får vondt inni meg

Polakkene åpnet imidlertid kampen bra. Selv om de ikke satte Slovakia- og Newcastle-keeper Martin Dubravka på de helt store prøvene, dominerte de rødhvite det første kvarteret.

Frem til Slovakias Robert Mak bestemte seg for å gjøre det meste på egenhånd.

Det gjorde han helt utmerket.

Kantspilleren mottok ballen ute til venstre. Han fikk umiddelbart to-tre motstandere rundt seg. I stedet for å vende eller spille hjem igjen, bestemte han seg for å utfordre.

Plutselig var én forsvarer borte, etter en tunnel måtte også nestemann gi tapt. Mak satte kursen mot mål, skjøt mot korthjørnet og i stolpen, for deretter å gå inn i keeper Wojciech Szczesny og i mål igjen.

Slovakia leder 1-0 over Polen Du trenger javascript for å se video.

– Jeg får vondt inni meg for Polens del når jeg ser sånne scoringer. De har fullstendig kontroll på situasjonen. Det er så unødvendig, var dommen fra NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Det er noe som ikke skal skje på det nivået, sier Muhamed Keita, som har vært proff i Polen og for anledningen Torps ekspertkollega i EM-studio.

Resten av omgangen var det ikke mange høydepunkter og lagene gikk til pause med slovakisk ledelse.

Rødt kort – så avgjorde midstopper

Der den første omgangen stort sett var tam og kjedelig, kunne ikke den andre startet på en bedre måte rent underholdningsmessig.

Polen gikk nemlig rett i strupen på Slovakia. De fikk uttelling umiddelbart. Noen flotte kombinasjoner endte med at Maciej Rybus slo inn til Karol Linetty, som videre pirket inn utligningen.

Polen utligner mot Slovakia Du trenger javascript for å se video.

Men euforien over den første EM-scoringen ble avløst av nye blytunge situasjoner for Polen.

Etter en drøy time fikk først Grzegorz Krychowiak sitt andre gule og dermed marsjordre av banen. Kort tid senere hamret midtstopper Milan Skriniar inn seiersmålet etter corner.

– Her skulle de hatt tre poeng

For til tross for en form for sluttspurt, klarte aldri Polen å svare. Nå venter knalltøff motstand for Robert Lewandowski & co. de to siste kampene i gruppe E.

– Det er fortsatt åpent, men det blir tøffere enn forventet. Her skulle de hatt tre poeng. Og nå kommer Sverige og Spania, konkluderer Muhamed Keita.

– Spania er et av de beste lagene i Europa. De har så mye kvalitet. Men det er i de vanskeligste og tøffeste øyeblikkene du kan prestere ditt beste. Og hvis du vil bli best, så må du slå de beste. Vi må analysere dette, stå sammen, og gjøre vårt ytterste, maner Polen-forsvarer Bednarek.