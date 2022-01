Marerittsprint for Thingnes Bø: – Jeg må slutte å syte og være lei meg

Fire av helgens eliteseriekamper i ishockey utsatt

Fire av fem eliteseriekamper i ishockey kommende helg er utsatt fordi ett av lagene har havnet i smittekarantene. Unntaket er Vålerenga – Ringerike.

Vålerenga er for øyeblikket i karantene etter et smittetilfelle, men spillerne kan teste seg ut av karantene lørdag og rekker i så fall kampen.

Annerledes er det med de fire andre kampene. Stjernen skriver på sitt nettsted at tre spillere er smittet og at man avventer svar på PCR-tester for tre andre. Lørdagens kamp mot Lillehammer er utsett.

Frisk Asker melder på sitt nettsted at spillergruppa regnes som nærkontakter til en smittet og er i karantene iallfall til søndag. Dermed må lørdagens kamp mot Sparta utsettes.

Også kampen mellom Grüner og Stavanger samme dag er utsatt.

Smittetilfeller førte til at Storhamars bortekamp mot Stavanger torsdag ble utsatt, og også søndagens hjemmekamp mot Manglerud Star må spilles senere.