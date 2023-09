Marerittrekken fortsatte for Riises Avaldsnes

Tiller vant etter intens finale i Tour of Britain

Sammenlagtleder Wout van Aert så ut til å gå mot en ny etappeseier på den syvende etappen i årets Tour of Britain, men inne på den siste kilometeren ble han hentet inn av et svært redusert hovedfelt.

Der satt både Tobias Halland Johannessen og Rasmus Tiller for det norske Uno-X-laget.

Johannessen åpnet spurten med Tiller på hjul og lagkameraten svarte med å være klart best i spurten. Tiller vant etappen foran nederlandske Danny van Poppel.

Johannessen ble nummer seks på etappen.

I sammendraget leder Van Aert tre sekunder foran Van Poppel, med Tiller og Johannessen på plassene bak.

Seieren er Tillers andre for sesongen.

Lørdagens etappe var den mest kuperte til nå i årets Tour of Britain, med et par tøffe stigninger i løpet av de siste 20 kilometerne. Der var det flere angrep, men til slutt var det altså det norske laget som gikk seirende ut.

– I dag visste vi at løypen passet oss bra, så vi er glade for å ta seieren, sier Tiller i et intervju med arrangøren.

– Tobias og Wout stakk av gårde i den bratte bakken. Jeg hadde ikke beina til å være med og måtte ta min egen fart. Men så klarte vi å komme tilbake. Det var mye taktikkeri de siste ti kilometerne. Tobias gjorde et virkelig godt opptrekk, så jeg er glad for at jeg klarte å ta seieren, sier Tiller.

Etapperittet avsluttes søndag.