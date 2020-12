Paris Saint-Germain tok onsdag kveld turen til Old Trafford for å møte Manchester United i Mesterligaen.

Innrømmet feil

Ole Gunnar Solskjær var fornøyd med hvordan laget spilte utover i kampen, men legger ikke skjul på at han gjorde en taktisk bom som kan ha kostet Manchester United viktig poeng.

– Kanskje han var heldig som var på banen. Jeg tenkte på å ta han av, men ja. Jeg må bare ta hendene i været, sier Solskjær, etter å ha latt Fred spille store deler av kampen med gult kort – helt på grensen til det røde.

Fred med gult til pause

Etter kun 20 minutter levde Fred farlig. VAR grep inn og sjekket om midtbanespilleren skulle hatt rødt kort for nedskalling. Han slapp unna med gult og spillet gikk videre.

Lagene gikk til pause på stillingen 1–1 etter at Marcus Rashford og Neymar hadde funnet vegen til nettmaskene.

I pausen ble det diskutert om ikke Solskjær skulle byttet ut Fred siden han hadde vært involvert i flere tvilsomme situasjoner i første omgang. Fred startet imidlertid andre omgang.

Mål imot og rødt kort

Manchester United startet andreomgang godt, og var svært nære å ta ledelsen ved flere anledninger. De lyktes ikke med å få ballen i mål, men det gjorde PSG-stopper Marquinhos som i det 69. minutt sendte fjorårets mesterligafinalist i føringen for andre gang i kampen.

Kun sekunder etter at avsparket var tatt, fikk Fred sitt andre gule for kvelden og dermed ble vegen til tre poeng enda vanskeligere for Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United satset alt på å få inn en utligning før slutt og dermed åpnet det seg rom for PSG som kontret inn 3–1 med scoring signert Neymar.