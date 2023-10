Marerittkveld for Viking - første ligatap på fire måneder

McIlroy forklarer raseriutbruddet: – Det var respektløst

Både oppførselen til den amerikanske caddien Joe LaCava og den europeiske spilleren Rory McIlroy skapte store overskrifter lørdag kveld.

På pressekonferansen etter at Ryder Cup-seieren var sikret ble McIlroy spurt om hendelsen.

Der forteller han at han ikke har møtt LaCava, men at de to utvekslet tekstmeldinger lørdag kveld og McIlroy forteller at tiden leger det meste.

Ute ved parkeringsplassen var McIlroy helt fra seg og sa klart ifra til en annen amerikanske caddie, Jim Mackay. Da grep iren Shane Lowry inn og sørget for at McIlroy satt seg i bilen.

På spørsmål om han er irritert eller lettet for at Lowry brøt inn, svarer McIlroy:

– Jeg er lettet. Veldig lettet. Vi snakket om det som et lag i går (lørdag) kveld. Vi følte at det var respektløst. Det var ikke bare respektløst mot meg og «Fitz» (Matt Fitzpatrick), det var respektløst mot hele laget, sier McIlroy.