– Det er i ferd med å bli et mareritt for Alisson og Liverpool, konstaterte Tor Ole Skullerud.

– Det er en keepertabbe, konstaterte kommentator Kasper Wikestad.

Det var den kontante og knallharde dommen fra Viaplays kommentatorduo da Leandro Trossard nærmest egenhendig – og med god hjelp fra Liverpools målvakt Alisson Becker – fastsatte sluttresultatet til 3–1 i favør Arsenal.

TØFF DAG: Alisson Becker er en av verdens beste målvakter, men hadde en dårlig dag på jobben søndag. Foto: TONY OBRIEN / Reuters

Liverpools keeper hadde rett og slett en tung dag på jobben i storkampen som skulle besegle Arsenals skjebne i gullkampen.

I videovinduet øverst i saken kan du se scoringene fra kampen.

– En gave

Alisson var nemlig sterkt delaktig da Arsenal scoret sitt andre og tredje for kvelden. Først feilberegnet han fullstendig på Arsenals 2-1-scoring. Mangel på kommunikasjon med stopperkjempen Virgil van Dijk sørget for fri passasje for Gabriel Martinelli, som takket, bukket og sendte «The Gunners» i føringen.

– En gave fra den beste keeperen og den beste midtstopperen i ligaen, konkluderte Sky Sports' fotballekspert Gary Neville.

– Alissons tabber viser bare at til og med de aller beste spillerne kan gjøre feil, sier tidligere England-forsvarer Matthew Upson på BBC sin radiosending.

HER GÅR DET GALT: Alisson ruste ut og han og Virgil van Dijk gikk i veien for hverandre. Dermed kunne Gabriel Martinelli enkelt trille inn Arsenals 2-1-scoring. Foto: Kin Cheung / AP

Vondt ble så til verre mens Liverpool jaget utligningen. På overtid fosset Leandro Trossard mot Liverpools mål, og fra skrå vinkel satte han et ikke spesielt hardt skudd mellom beina på Alisson.

Dermed var den berømte spikeren banket langt ned i kista – og de tre poengene sikret.

– Det er en ny kjempetabbe fra Alisson, skrev BBC i sin liveoppdatering fra kampen.

– Liverpool forsvarte seg som et publag, var den knallharde dommen fra Manchester United-legenden Roy Keane.

– Veldig menneskelige

Liverpool-trener Jürgen Klopp erkjenner at Arsenal fortjente seieren, men mener at Arsenals 2-1-scoring endret mye.

– Vi vokste mer og mer inn i kampen og hadde noen øyeblikk i andre omgang, men så slipper vi inn det målet. Det hjelper ikke. Det viser bare at de gutta bare er mennesker de også. I dag var vi veldig menneskelige, sier tyskeren.

Hadde Arsenal tapt, hadde de vært hele åtte poeng bak serieleder Liverpool som har hatt en glimrende sesong. Men seieren betyr at de bare er to poeng bak og for alvor med i jakten på sin første Premier League-tittel siden 2003/04-sesongen. Det er 20 år siden.

– Vi visste hvor viktig denne kampen var. Det eneste fokuset fra alle sammen vår å vinne og ta alle tre poengene, sier Arsenals midtbanestjerne Declan Rice etter kampen.

BLINKSKUDD: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard fikk låne et kamera og foreviget noen øyeblikk fra feiringen etter seieren over Liverpool. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Lekker Ødegaard-pasning

Det var tydelig at Arsenal-trener Mikel Arteta hadde forberedt laget på hvor viktig denne kampen faktisk var. For Arsenal-spillerne var heltente fra første spark på ballen.

Allerede etter bare noen få minutters spill jublet Arsenal-kaptein Martin Ødegaard etter å ha vunnet et innkast. Han gestikulerte og hausset opp hjemmepublikummet, og Arsenal spilte med en voldsom energi og trøkk.

14 minutter ut i kampen fikk de også lønn for strevet.

Arsenal utnyttet store rom i Liverpool-laget, og Ødegaard spilte Kai Havertz alene med keeper med en lekker gjennombruddspasning. Tyskerens forsøk alene med Alisson ble reddet, men returen falt til Bukayo Saka, som enkelt satte ballen i det tomme buret.

Liverpool kjempet seg tilbake i kampen og var langt bedre med utover i den første omgangen, og like før pause kriget de inn utligningen: Luis Diaz nektet å gi seg i duell med Arsenal-stopper Gabriel og fremprovoserte et selvmål fra brasilianeren.

Etter pause var det Arsenal som fikk scoringene, og med 3-1-seieren i sin egen storstue er de for alvor tilbake i gullkampen.

– Arsenal fortjente seieren. Liverpool møtte ikke opp i dag, sier Liverpool-legenden Jamie Carragher i studiosendingen til Sky Sports.

ELLEVILL JUBEL: Martin Ødegaard, Reiss Nelson og Leandro Trossard feirer sistnevntes 3-1-scoring. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Ikke glem Manchester City

Det er ikke bare-bare å slå Liverpool denne sesongen. Søndagens nederlag var bare det andre tapet til Jürgen Klopp & co. denne sesongen, og så skal man heller ikke glemme Manchester City, som akkurat har fått Erling Braut Haaland tilbake fra skade.

De lyseblå har hatt for vane å levere knallsterke vårsesonger der de nesten ikke avgir poeng.

– Jeg tror vi kan fastslå at det er tre som kjemper om gullet nå, sier Upson på BBC Radio.

Den regjerende seriemesteren er henholdsvis tre og fem poeng bak Arsenal og Liverpool, og har i tillegg to kamper mindre spilt. Mandag skal de i aksjon mot Brentford.

Slik ser Premier League-tabellen ut søndag kveld.