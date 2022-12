– Et sleivspark uten like, det der hadde han ikke fått til på 99 nye forsøk, sier Heieren Hansen da hun analyserte Faes selvmål.

Kampen tikket inn mot pause, og Leicester hadde god kontroll på kampen. Så slo Trent Alexander-Arnold et innlegg i boksen, og der stod Faes.

På utrolig vis klarte han å sparke ballen bakover med en skru som gikk over hodet på egen keeper, og datt ned i motsatt hjørne.

Og det var bare starten på den forferdelige kvelden for stopperen. For rett før pause var han igjen på feil plass til feil tid, og satte en retur fra stolpen i eget nett.

– Enhver fotballspiller på dette nivået skal forlenge den ballen ut, var den knallharde dommen fra Viaplay-ekspert Pål-Andre Helland.

– De to selvmålene Leicester slipper inn er ingenting annet enn komisk. Jeg skjønner ikke hva Faes driver med, skriver tidligere landslagskeeper for England, Paul Robinson, for BBC.

Tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher har selv opplevd å score to selvmål i en kamp, da mot selveste Manchester United. På Sky Sports liveoppdatering av kampen skrev han humoristisk:

– Jeg gjorde det i en mye større kamp, om du først skal gjøre det, gjør det ordentlig!

De to selvmålene ble også helt avgjørende, for det gjorde at Liverpool snudde kampen, og til slutt vant 2-1.

FORTVILER: Wout Faes sammen med Boubakary Soumaré. Foto: CARL RECINE / Reuters

– Uvirkelig svakt

En som kan kjenne seg igjen i Faes sin følelse er Sogndal-stopper Eirik Lereng. Sesongen som var scoret han to selvmål mot KFUM.

– Akkurat når det skjer så er det en forferdelig følelse. Når man scorer to selvmål er det en følelse i kroppen som ikke kan beskrives, sier Lereng til NRK.

Leicester startet klart best på Anfield, og allerede etter fire minutter fikk de lønn for strevet. Kiernan Dewsbury-Hall fikk marsjere helt alene på halve Liverpools banehalvdel, og satte enkelt inn 1-0 alene med keeper.

– Uvirkelig svakt forsvarsspill. Se på avstandene i det bakre leddet, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

– Det der var som varm kniv gjennom smør. Hvor enkelt var ikke det? Jeg sa det før kampen. Liverpool sliter defensivt og det så vi i dag, sier Jamie Carragher for Sky Sports.

Dette var sjuende gang i år Liverpool slipper inn et mål før det er spilt fem minutter. Ifølge Opta er det flest i løpet av et kalenderår i Premier League-historien. De deler nå den svake rekorden med Blackburn fra 2009 og Sunderland fra 2000.

IKKE FORNØYD: Jürgen Klopp var neppe fornøyd med eget forsvarsspill Foto: CARL RECINE / Reuters

Núñez fortsetter å bomme

Liverpools storkjøp sommeren som var, Darwin Núñez, brant flere store sjanser mot Aston Villa for tre dager siden. Mot Leicester fortsatte han å gjøre det samme.

Bare i andre omgang bommet uruguayaneren på tre store muligheter.

– Han kunne hatt et hat trick i kveld. Det samme sa vi mot Manchester City og mot Aston Villa, sier Carragher på Sky Sports sin sending.

Etter kampslutt ristet Núñez på hodet av alle de forspilte sjansene, selv om Liverpool holdt ut og vant etter en dårlig dag på jobben.

Men Liverpool vant sin fjerde kamp på rad i Premier League og tok tre meget viktige poeng i kampen om topp fire.