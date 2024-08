Brann hadde et fantastisk utgangspunkt, men en skrekkveld i Kasakhstan ødela alt for Bergenserne.

På overtid sikret Astana en 3-0-seier, noe som dermed sørget for 3-2-seier sammenlagt. Det betyr at Eirik Horneland og co. ikke skal spille i Europa i høst.

Horneland er ikke fornøyd etter kampen. Han mener kampen var for åpen.

– Vi var ikke gode nok med ballen og vi var heller ikke for gode i forsvar. Vi prøvde å komme inn i kampen igjen, men vi lykkes ikke, sier Brann-treneren på pressekonferansen etter kampen.

Prestasjonen får krass kritikk fra NRKs ekspert.

– Man er helt matt. At det er mulig å rote bort det de hadde. Jeg er ganske tom. En tung kveld i går fortsetter nå. Dessverre så gjentar vi bare oss selv med norske lag hvor frykt, feil og mangel på kynisme i avgjørende situasjoner. Det går igjen, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp etter kampslutt.

KRITISK: Carl-Erik Torp er ikke imponert over Branns bortekamp. Foto: Birk Pessl-Kleiven / NRK

Avfeier savn av kapteinen

I sommer forlot Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen klubben til fordel for skotske Aberdeen. TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah mener de kunne trengt den typen spiller i Kasakhstan.

– I en sånn kamp som i dag kunne det vært fint for Brann med en kyniker som kunne pisket troppene, drøyde tid, frustrert motstander, vært helt drittsekk og gått foran i krigen, skriver han på Twitter/X.

Han utdyper overfor NRK:

– Jeg synes kampbildet og hele settingen rundt kampen skriker etter ham. Det er borte i Europa med et godt utgangspunkt. Når det lugger og butter imot, trenger man en innpisker som er general på banen og er en kynisk drittsekk, sier Amankwah.

REAGERER: TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Horneland er ikke helt enig med eksperten. Han reagerer når NRK spør om savnet av Heltne Nilsen.

– Vi er der, ja? Nei ... jeg tror ikke vi ser bakover i tid. Jeg tror at om man ser Brann i Europa i 2024 er vel så bra som i 2023, sier Brann-treneren til NRK.

Mener norsk fotball har et problem

NRK-eksperten mener Brann mangler erfaring i denne typen kamper og at de ikke klarte å stå imot presset.

– Prestasjonen preges av frykt. Man er ikke god nok på det man prøver å få til. Man blir presset bakover og slipper til for mange sjanser. Det er en svak prestasjon, men vanskelig å reise på bortebane i Europa. Det er ikke godt nok, mener Torp.

På TV 2s sending før trekningen i Mesterligaen mener ekspert Morten Langli at norsk fotball har et problem i Europa. Onsdag fikk Bodø/Glimt kjenne på det samme da de tapte playoff-oppgjøret mot Røde Stjerne.

– Ja, selvfølgelig har vi et problem. Men hvor tror vi at vi er hen? Vi har ikke vært i Mesterliga-sluttspill på 17 år. Vi har hatt noen lag inne i Europaligaen. Vi reiser rundt og ser disse kampene hver eneste helg vi også. Vi vet at vi ikke har verdens beste liga her hjemme. Men så har vi gjort det veldig bra i en periode i Europa og fått en bedre koeffisient. Men det er ikke slik at pila peker oppover, mener Langli.

TAP: Brann fikk juling og tapte 0–3 mot Astana. Foto: Stas Filippov / NTB

Marerittomgang ødela

Brann skulle forsøke å ta seg til Serieligaen i det voldsomt regnvær med en solid vind i tillegg.

Bergenserne kom uansett med et godt utgangspunkt, med en 2-0-seier fra Brann Stadion. Dermed var det norske laget regnet som favoritter til å ta seg videre.

Astana var svært farlige ved flere anledninger i første omgang, selv om Brann også hadde et par gode muligheter. Det var i andre omgang det skulle gå galt for bergenserne.

Etter et vedvarende Astana-press fikk de til slutt scoringen sin. Det var Geoffrey Chinedu som sendte Astana i ledelsen og sørget for at de var kun ett mål unna ekstraomganger.

– Det har vært mye svakt og tull fra Brann med ball, sa VG-ekspert Vegard Leikvoll Moberg.

De ga seg ikke, og det virket som at laget fra Kasakhstan rystet Eirik Hornelands menn.

Brann klarte ikke å våkne skikkelig. Astana slo en tilsynelatende ufarlig dødball. Mathias Dyngeland serverte en svak boksing, rett i en medspiller og ballen havnet så rett i beina på Chinedu, som ble tomålsscorer.

– Er det mulig?! utbrøt Aulstad.

– Det er vondt å se, det der, kommenterte Moberg.

Det roet seg noe ned etter 2-0-scoringen til Astana, men plutselig ødela Brann for seg selv. Soltvedt spilte en skrekkpasning bakover, rett i beina til en Astana-spiller. Ramazan Karimov gjorde ingen feil og sørget for 3–0 og Astana-avansement.