Marerittet gjentok seg for Nossum – fikk falsk positiv test i Lahti

Det norske langrennslandslaget har forlatt Norge for å gå verdenscup for første gang siden verdenscupåpninga i Ruka. I mellomtiden har de kun trent og konkurrert i Norge.

Torsdag ettermiddag var den norske troppen på plass i Lahti.

– Jeg burde ha spilt i Lotto den dagen vi kom til Ruka og ble testet! Jeg testet jo positivt på to helt uavhengige tester samme dag. Det skal jo ikke være mulig, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2 ved ankomst.

Han siktet da til at han først testet positivt på covid-19 ved ankomst Ruka, noe som førte til at landslagslege Øystein Andersen plasserte hele den norske troppen i karantene.

– Samme prosedyre hvert år

Men ikke før hadde Nossum snakket med TV 2, så skulle historien gjenta seg. Rett etter ankomst tok han den obligatorisk hurtigtesten. Ikke lenge etter kom den tilbake med positivt resultat.

– Ja, det er samme prosedyre som hvert år i Finland. Jeg testet positivt på den første antigentesten. Og da er prosedyren grei. Da må du inn og teste igjen, sier Nossum til NRK.

Denne gangen tok Nossum det imidlertid adskillig mer med ro. Etter det som skjedde i Ruka, var han forberedt.

– I og med at den finske antigentesten ikke liker meg, så hadde vi planlagt for dette her. Da vi dro fra Norge, hadde jeg ingen nærkontakter på vei over. Jeg satt mutters alene på buss, fly og alt. Vi visste det var en risiko for at jeg testet positivt igjen, og da slipper jo resten av troppen i isolasjon, påpeker han.

Tror han vet hvorfor

Da det positive svaret fra hurtigtesten forelå, var det bare å ta en fullverdig PCR-test – og vente. Da Nossum gikk til frokost fredag morgen, hadde bekreftelsen allerede kommet på at han ikke har koronasmitte i kroppen. Testen var med andre ord negativ.

– Jeg lå og sov da jeg fikk gladmeldingen, forteller Nossum.

– Nå gikk det egentlig veldig fort sammenlignet med Ruka. Vi fikk svar på PCR-testen veldig raskt. Jeg var ikke mange timer i isolasjon på hotellet her, sier Nossum, som har gjort seg opp en teori om hvorfor hurtigtestene gir positivt utslag på covid-19.

Nossum forteller at den finske antigentesten, eller hurtigtesten, reagerer på noen proteiner han har i kroppen og tolker det for å være covid-19.

– Det er sånn den fungerer, sier han, og spør selv hvorfor akkurat han har de proteinene.

Tatt med buksa nede i Ruka

– Hva slags konsekvenser fikk dette for utøverne?

– Ingen verdens ting. Vi reiste med meg isolert fra resten av troppen på vei til Lahti. Og så ble jeg isolert på hotellet da til jeg fikk negativ test, sier Nossum til NRK.

– Hvordan er det å reise til Finland og nesten forvente å få positivt hurtigtestsvar?

– Jeg skulle jo gjerne vært det foruten. Du sitter jo alltid og tenker at det kan hende jeg har det. Da er konsekvensene store. Men det var mye verre i Ruka enn nå. For da var det helt nytt. Da ble jeg tatt med buksa nede, sier landslagstreneren.

Nossum forteller at han siden sist han var i Finland har tatt flere hurtigtester i Norge, som har gitt negativt testresultat.

– Det er mulig de bruker en annen metode enn Norge gjør, sier Nossum.